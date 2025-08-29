Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов

142

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» 16 сельхозтоваропроизводителей Самарской области в этом году получили компенсацию за обучение 64 своих сотрудников по целевым договорам с образовательными учреждениями.

«В этом году мы обучили пять трактористов и открыли им категории на комбайны. У некоторых механизаторов не было нужной категории, и они сами изъявили желание учиться. Это дало результат. Процесс получения субсидии достаточно прост: нужно лишь собрать необходимые документы и подать их в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия», - поделился опытом директор сельхозпредприятия «Кармала» Джамиль Идрисов. Хозяйство сотрудничает с Кошкинским губернским техникумом, который обеспечивает обучение, а также направляет студентов на производственную практику. «Благодаря таким мерам господдержки мы видим рост интереса молодежи к профессиям в сельском хозяйстве. До конца этого года у нас еще есть сотрудники, желающие повысить квалификацию», — добавил Идрисов.

Предприятия агропромышленного комплекса региона могут получать возмещение до 90% затрат на обучение своих действующих или будущих специалистов. Заключение целевых договоров дает преимущества как абитуриентам, так и сельхозпредприятиям. Для абитуриентов, например, предусмотрен отдельный конкурс при поступлении в вуз, возможность поступления без ЕГЭ для выпускников СПО, бесплатное обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также гарантированное трудоустройство после окончания обучения.

Для сельхозпредприятий это возможность привлечь молодых квалифицированных специалистов, закрепить кадры, обеспечить сотрудникам бесплатное высшее образование и адаптировать программу обучения под потребности компании. Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия выступает заказчиком и возмещает основную часть затрат на целевое обучение из средств областного бюджета. Работодатели обязуются обеспечить выпускникам трудоустройство в соответствии с полученной квалификацией, а обучающиеся, в свою очередь, обязаны проработать на предприятии не менее трех лет после окончания учебного заведения.

«Мы планируем увеличивать количество абитуриентов, поступающих на целевые места, поскольку видим в этом значительную пользу. Во-первых, студенты, обучающиеся по целевому направлению, как правило, более мотивированы и заинтересованы в качественном усвоении знаний, поскольку изначально ориентированы на конкретное рабочее место. Во-вторых, целевое обучение обеспечивает сельхозпредприятия необходимыми квалифицированными кадрами, что напрямую способствует устойчивому развитию аграрного сектора», — подчеркнул ректор Самарского аграрного университета Сергей Машков, выступая на Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025.

Правительство Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева уделяет особое внимание подготовке кадров для АПК, делая ставку на практико-ориентированное обучение и раннее погружение в профессию. По поручению главы региона второй год подряд увеличивается размер поддержки молодых специалистов, решивших работать в сельской местности.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.