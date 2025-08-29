Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.29
-0.15
EUR 93.49
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов

29 августа 2025 13:34
142
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» 16 сельхозтоваропроизводителей Самарской области в этом году получили компенсацию за обучение 64 своих сотрудников по целевым договорам с образовательными учреждениями.

«В этом году мы обучили пять трактористов и открыли им категории на комбайны. У некоторых механизаторов не было нужной категории, и они сами изъявили желание учиться. Это дало результат. Процесс получения субсидии достаточно прост: нужно лишь собрать необходимые документы и подать их в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия», - поделился опытом директор сельхозпредприятия «Кармала» Джамиль Идрисов. Хозяйство сотрудничает с Кошкинским губернским техникумом, который обеспечивает обучение, а также направляет студентов на производственную практику. «Благодаря таким мерам господдержки мы видим рост интереса молодежи к профессиям в сельском хозяйстве. До конца этого года у нас еще есть сотрудники, желающие повысить квалификацию», — добавил Идрисов.

Предприятия агропромышленного комплекса региона могут получать возмещение до 90% затрат на обучение своих действующих или будущих специалистов. Заключение целевых договоров дает преимущества как абитуриентам, так и сельхозпредприятиям. Для абитуриентов, например, предусмотрен отдельный конкурс при поступлении в вуз, возможность поступления без ЕГЭ для выпускников СПО, бесплатное обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также гарантированное трудоустройство после окончания обучения.

Для сельхозпредприятий это возможность привлечь молодых квалифицированных специалистов, закрепить кадры, обеспечить сотрудникам бесплатное высшее образование и адаптировать программу обучения под потребности компании. Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия выступает заказчиком и возмещает основную часть затрат на целевое обучение из средств областного бюджета. Работодатели обязуются обеспечить выпускникам трудоустройство в соответствии с полученной квалификацией, а обучающиеся, в свою очередь, обязаны проработать на предприятии не менее трех лет после окончания учебного заведения.

«Мы планируем увеличивать количество абитуриентов, поступающих на целевые места, поскольку видим в этом значительную пользу. Во-первых, студенты, обучающиеся по целевому направлению, как правило, более мотивированы и заинтересованы в качественном усвоении знаний, поскольку изначально ориентированы на конкретное рабочее место. Во-вторых, целевое обучение обеспечивает сельхозпредприятия необходимыми квалифицированными кадрами, что напрямую способствует устойчивому развитию аграрного сектора», — подчеркнул ректор Самарского аграрного университета Сергей Машков, выступая на Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025.

Правительство Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева уделяет особое внимание подготовке кадров для АПК, делая ставку на практико-ориентированное обучение и раннее погружение в профессию. По поручению главы региона второй год подряд увеличивается размер поддержки молодых специалистов, решивших работать в сельской местности.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
После ЧП люди были вынуждены переехать в другое жилье, в котором очень мало места и нет газа.
26 августа 2025, 21:25
Вячеслав Федорищев помог многодетной семье, у которой сгорел дом
После ЧП люди были вынуждены переехать в другое жилье, в котором очень мало места и нет газа. Политика
698
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
26 августа 2025, 17:19
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара». ЖКХ
711
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025, 12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
Гражданам, пришедшим на личный прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Общество
969
В центре внимания
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
115
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
688
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
397
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1746
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
643
Весь список