Автомобильный союз попросил Мишустина заменить устаревшие камеры на дорогах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Из них 83 легковых автомобиля «Лада Гранта» и 23 автомобиля с полным приводом с повышенной проходимостью, оснащенных приемным устройством и носилками, на базе «ГАЗ Соболь».
Вячеслав Федорищев передал главврачам больниц региона 106 автомобилей неотложной медпомощи
Стартовала первая смена областного военно-исторического лагеря «Страна Героев»
Стартовала первая смена областного военно-исторического лагеря «Страна Героев»
В поселке Сокский Искаклинского района открылся современный модульный Дом культуры
В поселке Сокский Искаклинского района открылся современный модульный Дом культуры
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
В Самарской области с начала года поженились 1000 пар
В Самарской области с начала года поженились 1000 пар
В Самаре снесут самострой в Промышленном районе
В Самаре снесут самострой в Промышленном районе
Клиники Самары готовы к переходу на электронным медкартам
Клиники Самары готовы к переходу на электронным медкартам
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.17
0.04
EUR 90.4
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!»
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской»
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Автомобильный союз попросил Мишустина заменить устаревшие камеры на дорогах

9 июня 2025 12:46
123
Автомобильный союз попросил Мишустина заменить устаревшие камеры на дорогах

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал власти провести модернизацию камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет РБК.

Источник издания, близкий к аппарату правительства, рассказал, что 5 июня премьер-министру Михаилу Мишустину пришло письмо от союза с соответствующим предложением.

В нем говорится, что около 30% действующих на дорогах комплексов фотовидеофиксации относятся к устаревшим и неэффективным типам устройств.

Вице-президент НАС Антон Шапарин рассказал, что старые камеры не фиксируют, пристегнут ли человек, использует ли он телефон за рулем, проход пешехода в неположенном месте и другие нарушения. По его словам, они фиксируют в основном превышение скорости и нарушение разметки на дорогах.

РБК отмечает, что устаревшие камеры не позволят выполнить план Минфина по увеличению сбора штрафов с водителей за нарушение ПДД в восемь раз — с 6,4 млрд до 52,8 млрд руб.

НАС в связи с этим просит кабмин провести полный аудит всех комплексов фотовидеофиксации, стимулировать региональные власти списывать старые неиспользуемые комплексы, а новые контракты на аренду или поставку заключать только на современное оборудование.

В июне водителей ждет целый ряд важных изменений: от штрафов за зимние покрышки и изменения тарифов на принудительную эвакуацию в Москве до открытия новых участков трасс, пишет Газета. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
9 июня 2025  13:51
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
33
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
9 июня 2025  13:47
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
67
В Самаре пляжный сезон начнется с 12 июня
9 июня 2025  13:02
В Самаре пляжный сезон начнется с 12 июня
103
На «Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025» подписано соглашение о сотрудничестве и системной поддержке создания концепции межвузовского кампуса в Самарской области
9 июня 2025  12:54
На «Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025» подписано соглашение о сотрудничестве и системной поддержке создания концепции межвузовского кампуса в Самарской области
144
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»!
9 июня 2025  12:30
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»!
108
Весь список