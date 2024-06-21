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28 июня самарские аграрии представят лучшие разработки
21 июня 2024
13:04
76
Более 300 делянок сельскохозяйственных культур на поливе и богаре.
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