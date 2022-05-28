В Петербурге создали робота-манипулятора

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Ученые Балтийского государственного технического университета "Военмех" создали многозвенного робота-манипулятора, аналогов которому в России нет. Как рассказал корреспонденту ТАСС разработчик робота, научный сотрудник "Военмеха" Никита Слободзян, уникальность разработки состоит в ее модульном устройстве - робота буквально можно собрать с учетом конкретных требований заказчика, будь то работа на большой глубине или даже в космосе.

"Уникальность разработки заключается в ее модульности, то есть в зависимости от требований потребителя мы можем собрать из стандартных приводов и конструктивных компонентов манипулятор с нужным количеством степеней свободы. Второй особенностью нашей конструкции является его высокая тяговооруженность и точность работы. Грузоподъемность наших изделий в широкой рабочей зоне достигает 50% от их веса при точности 0,05-0,1 мм", - пояснил Слободзян.

По его словам, для разных задач требуется разное количество степеней свободы, и если для перемещения продукции с конвейера достаточно трех степеней, то для сварки зачастую требуется уже шесть. Разработка "Военмеха" позволит заказчикам самим выбирать оптимальную конфигурацию, не переплачивая за ненужный функционал. Как отметил Слободзян, несмотря на то, что подобные манипуляторы на рынке не являются редкостью, роботов, способных работать в экстремальных условиях атомной промышленности, открытого космоса или на большой глубине под водой, практически нет.

"Это очень специфичный сегмент рынка с очень высоким технологическим барьером для входа. Наша разработка практически идеально подходит для работы на нем. Сейчас как раз выполняем несколько работ по проектированию манипуляторов для таких опасных областей применения с целью внедрить наши разработки в интересах профильных предприятий", - подчеркнул Слободзян.

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