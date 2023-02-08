В день науки Дмитрий Азаров встретился с молодыми учеными Самарского университета

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В среду, 8 ноября, в День российской науки губернатор Дмитрий Азаров и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков вместе со студентами и молодыми учеными открыли в Самарском университете им. Королёва региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени выдающегося государственного деятеля Евгения Максимовича Примакова.

«Очень рад, что здесь бережно хранят память о Евгении Максимовиче Примакове. Благодаря замечательным молодым людям, студентам и преподавателям развивается та сфера, которой Евгений Максимович уделял большое внимание на протяжении всей своей жизни», – отметил Дмитрий Азаров.

Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений уже начал свою работу. В нем на регулярной основе проводятся занятия для студентов по изучению иностранного языка. Специально организовано 7 клубов, на базе которых учащиеся вуза знакомятся с культурой стран, встречаются с российскими и зарубежными экспертами, чтобы получить навыки публичной дипломатии.

«Центр развития публичной дипломатии и международных отношений, который удалось создать при поддержке Губернатора Самарской области, сегодня очень востребован среди студентов. Здесь постоянно проходят мероприятия, практически каждый день все расписано по часам», – отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Здесь же располагается экспозиция, посвященная Евгению Максимовичу Примакову, рассказывающая о его жизни и работе. Все фото и копии документов предоставлены Министерством иностранных дел России при содействии сенатора от Самарской области Фарита Мухаметшина. «Он много сделал, чтобы этот центр начал работу. Во многом это не только его личная инициатива, но и заслуга», – отметил вклад члена Совета Федерации Губернатор.

«Я невероятно тронут, – поделился впечатлениями от работы центра Евгений Примаков, внук прославленного дипломата. – Евгений Максимович не был тем человеком, который был склонен «бронзоветь». Наверное, один из лучших способов сохранить память о нем, – создавать научные институты, аудитории, стипендии – то, что посвящено студентам, которые учатся и осваивают науки. Многие фотографии, представленные здесь, я раньше сам никогда не видел, чему был приятно удивлен. Дмитрий Игоревич, спасибо вам, Самарскому университету за такую добрую, замечательную память».

Сегодня же в присутствии губернатора между Россотрудничеством и Самарским университетом им. Королёва было подписано двустороннее соглашение. Свои подписи в документе поставили руководитель организации Евгений Примаков и ректор вуза Владимир Богатырев. «Подписанное соглашение даст университету новые возможности. У нас учится более тысячи студентов из более чем 70 стран мира. И мы заинтересованы в том, чтобы их становилось больше. Как раз Россотрудничество занимается привлечением абитуриентов на обучение в российские университеты – как на бюджетной, так и контрактной основе», – подчеркнул ректор.

Активно работают и университетские лаборатории. В той, что относится к кафедре физической химии и хроматографии химического факультета, губернатору продемонстрировали процесс анализа проб пластовой воды, который выполняется во время добычи нефти.

Научные изыскания молодых ученых связаны с трассерными исследованиями, которые предполагают введение в пласт специального вещества, не присутствующего в нефти и подземных водах, с последующим его вытеснением к добывающим скважинам. «Дальше мы отбираем пробы, анализируем строение пласта, работу скважин, направление фильтрационных потоков и многое другое», – рассказал Кирилл Копытин, доцент кафедры.

Ученый добавил, что среди основных задач в области трассерных исследований – расширение ассортимента используемых веществ на основе отечественной сырьевой базы и отечественных приборов, а также совершенствование подходов к их определению для снижения минимально определяемой концентрации в пробе. Все это позволяет снизить затраты на проведение исследований и увеличить их информативность.

Специалисты кафедры в рамках заключенных контрактов проводят целый ряд исследований для крупных нефтяных компаний, а том числе, работающих в Ямало-Ненецком автономном округе и Екатеринбурге.

Кроме того, Дмитрий Азаров встретился с учеными, работающими в новом подразделении, созданном в университете в конце 2020 года – научно-исследовательской лаборатории Инновационных методов изучения и сохранения биологического разнообразия. Здесь, в частности, начато составление генетического банка семян растений, которые выращивают на территории региона.

«Сейчас в генетическом банке находится 9 видов растений, которые находятся в Красной книге Самарской области и около 20 видов из международной Красной книги. Образцы собираются либо в ходе экспедиций, которые проходят в регионе, либо на территории Ботанического сада. Изначально полученные семена мы проверяем на рентгеновском аппарате, и буквально за секунду мы получим информацию, какие они у нас внутри, что они все полноценные», – рассказал агроном Ботанического сада Самарского университета им. Королёва, ответственный за организационно-техническое сопровождение деятельности лаборатории Николай Янков.

В лаборатории планируются проводить исследования семян совместно с аграриями региона, чтобы проверять качество посевного материала. «Уверен, что спектр проводимых исследований и работ по оценке качества семян будет расширен», – отметил Дмитрий Азаров.

Здесь же Губернатору представили концепцию развития Ботанического сада вуза. Она предполагает целый ряд изменений. Планируется обустройство подходов к роднику, организация рекреационной зоны для детей на территории ближе к жилому микрорайону, создание «сада камней», обновление сирингария, установка скамеек, информационных материалов.

Концепция предполагает зонирование территории Ботсада, в том числе выделение научной зоны. Важно помнить, что Ботанический сад Самарского университета им. Королёва – особо охраняемая природная территория регионального значения и, в первую очередь, это научная лаборатория университета под открытым небом. Здесь ведутся исследовательские работы по изучению биологического разнообразия, возвращению в дикую природу растений, находящихся на грани исчезновения, сохранению генофонда редких, краснокнижных и ценных видов растений. Поэтому необходимо бережно относиться к сохранности экосистемы этого уникального природно-антропогенного объекта, содержащего ценнейшие коллекционные фонды.

Дмитрий Азаров поблагодарил университет за проделанную работу, а в особенности – за то, что концепция обсуждалась и была согласована с жителями близлежащего микрорайона.

Отметим, что в 2022 году уже произошли важные изменения в работе Ботанического сада, часы его работы в будние дни были продлены до 20.00, кроме того весной, летом и осенью он был открыт для посещения и в выходные. Зимой сад закрыт для посещения и вновь начнёт принимать посетителей весной. Хотя посетить оранжерею по предварительной записи можно и сейчас.

«Давайте разработаем экскурсионные программы, чтобы больше рассказывать о ботанике, об уникальных растениях, которые собраны в Ботаническом саду. Готовы профинансировать эту работу из регионального бюджета», – предложил Дмитрий Азаров.

В Самарском университете им. Королёва в рамках Дня российской науки были представлены разработки ведущих вузов региона. Губернатор оценил возможности переносного комплекса воздушного наблюдения «Бумеранг», который предназначен для проведения аэрофотосъемки с разрешением от 5 см/пиксель подстилающей поверхности Земли, той что взаимодействует с атмосферой в процессе тепло и влагообмена. Также было представлено беспилотное воздушное судно типа «гексакоптер» для доставки грузов и проведения аэрофотосъемки.

Отдельное внимание привлекла газотурбинная установка малой мощности для нужд распределенной энергетики. Она может применяться в самых разных сферах: децентрализованное энергоснабжение, энергоснабжение стройплощадок, аграрного и нефтегазовой отрасли. Возможно применение и в условиях боевых действий – как источник резервного или основного электроснабжения, а также для получения горячей воды. Был представлен и малоразмерный газотурбинный двигатель тягой 220Н. Он может применяться в изделиях как гражданской, так и военной направленности. Основные области применения – самолеты-мишени и крылатые ракеты.

Сотрудники Самарского университета им. Королёва представили макет малого космического аппарата радиолокационного наблюдения «АИСТ-СТ» для радиолокационного наблюдения Земли. Основным назначением МКА является мониторинг земной поверхности в интересах различных потребителей и ведомств.

Самарский государственный технический университет представил низкоуглеродную технологию получения водорода из метана и попутного нефтяного газа, а также технологию безопасного накопления и транспортировки водорода с использованием жидких органических носителей. Кроме того, были представлены макетные образцы глушителей шума энергетических установок и опорного устройства для снижения вибрации на них.

Самарский государственный медицинский университет ознакомил с работой тренажера для пассивной реабилитации ReviVR. Он позволяет восстанавливать двигательную активность нижних конечностей пациентов, которые перенесли различные травмы позвоночника, черепно-мозговые травмы, после нейрохирургических операций, повлекших за собой нарушение двигательной функции. Специалисты вуза рассказали Губернатору об эндопротезах. Это специальные устройства, замещающие функцию сустава, которые могут выдержать такую же нагрузку и обладает такими же возможностями, как и здоровый сустав.

Тольяттинский государственный университет представил лазерный станок для гравировки по дереву, который по сравнению с аналогичной механической обработкой, представляет значительные преимущества при работе с древесиной. Среди них отсутствие стружки и шума, более высокая скорость обработки.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики продемонстрировал оптическое волокно с увеличенным диаметром сердцевины для компактных мультигигабитных кабельных сетей. Оно предназначено для применения в компактных кабельных системах бортовых и промышленных сетях передачи данных разного назначения, а также в бортовых сетях космических аппаратов.

Был представлен радиолокационный комплекс дистанционного зондирования Земли на базе квадрокоптера. Он представляет собой радарный дрон для оперативного наблюдения подповерхностных объектов с целью контроля нефте- газо- и продуктопроводов. Кроме того, руководителю региона рассказали о технологии высокочастотного облучения семян сельскохозяйственных растений, с помощью которой можно значительно улучшить показатели всхожести растений.

Дмитрий Азаров пообщался с молодыми учеными и обратил их внимание на важность четкой постановки и соблюдения сроков получения научного результата. Важно, чтобы все разработки носили не только образовательный характер, но и прикладной, чтобы их можно было коммерциализировать и получать от этого прибыль, которую можно направить на дальнейшее развитие и совершенствование проекта.

Фото: пресс-служба правительства СО