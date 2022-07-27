Умер британский ученый Джеймс Лавлок, создатель гипотезы Геи о Земле как живом организме 

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Британский ученый, создатель гипотезы Геи о Земле как живом организме Джеймс Лавлок скончался накануне, в свой 103-й день рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Guardian.

"Наш любимый Джеймс Лавлок умер вчера у себя дома в окружении своей семьи в свой 103-й день рождения", — приводит газета заявление родных ученого.

Отмечается, что причиной смерти стали осложнения после неудачного падения, которое произошло шесть месяцев назад. До этого состояние здоровья Лавлока было хорошим.

Джеймс Лавлок — один из самых уважаемых британских независимых ученых. Он приобрел известность как создатель гипотезы Геи, согласно которой планета Земля функционирует как живой организм, а также как активный сторонник использования атомной энергии.

Фото: AFP 2022 / Jacques Demarthon/РИА Новости