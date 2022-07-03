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Участники эксперимента SIRIUS-21 по имитации полета на Луну спустя 8 месяцев "возвращаются" на Землю в это воскресенье, сообщил Институт медико-биологических проблем РАН, передает РИА Новости.



В "экипаж" в прошлом ноябре вошли 3 россиянина - инструктор Олег Блинов и врач-хирург Виктория Кириченко, младший научный сотрудник Екатерина Карякина (покинула эксперимент на 33-е сутки из-за травмы), 2 американца - бакалавр русского языка и литературы Уильям Браун и представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.



За время в "космосе" они "вышли" на околоземную орбиту, "состыковались" с межпланетным комплексом, "долетели" до Луны, "пристыковались" к орбитальной станции, а часть экипажа даже "высаживалась" на Луне.

Фото: ria.ru