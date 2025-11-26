Я нашел ошибку
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
«Сириус»: самарская делегация принимает участие в V Конгрессе молодых учёных

143
Цель мероприятия - объединить усилия представителей научного сообщества, государственных органов и бизнеса для выработки эффективных решений, направленных на инновационное развитие российского общества и экономики.

Сегодня в Научно-технологическом университете «Сириус» официально открылся V Конгресс молодых учёных, ставший ключевым событием объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия науки и технологий.

Цель мероприятия - объединить усилия представителей научного сообщества, государственных органов и бизнеса для выработки эффективных решений, направленных на инновационное развитие российского общества и экономики. Конгресс молодых ученых и мероприятия-спутники проводятся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». В состав делегации Самарской области вошли представители образовательных организаций высшего образования, чьи достижения уже получили признание.

Ключевая тема Конгресса: «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Этой же теме будет посвящено пленарное заседание. В программу войдут четыре тематических трека, посвященные научному развитию ключевых и стратегических отраслей, реализации инициатив Десятилетия науки и технологий, развитию научной инфраструктуры и кадрового потенциала, международному научному сотрудничеству.

 «Мы гордимся участием наших талантливых исследователей и разработчиков в таком важном событии, как V Конгресс молодых учёных. Именно здесь рождаются смелые научные идеи, которые завтра преобразуют нашу жизнь. Самарская область готова продемонстрировать свои уникальные компетенции в космической отрасли, авиастроении, медицине и экологии. Наш регион ставит амбициозные цели по развитию инфраструктуры и кадрового потенциала, и участие в Конгрессе позволяет нам укреплять сотрудничество с ведущими научными центрами страны, создавая основу для устойчивого роста и процветания», – рассказал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Марина Березова, к.т.н., директор Высшей школы дизайна и искусства Поволжского государственного университета сервиса, представляет на Конгрессе проект «Виртуальная образовательная платформа «Дизайн-конструктор БПЛА». «Мероприятие, безусловно, поможет познакомиться с командами, которые работают в данном направлении, поможет найти специалистов, которые  будут заинтересованы в дальнейшем совместном развитии проекта», - считает Марина Березова. 

Особое внимание уделяется региональной составляющей. Впервые на выставке форума Самарская область будет представлена отдельным выставочным стендом, демонстрирующим как результаты реализованных технологических проектов, так и перспективы развития региона. Также здесь представлен макет межвузовского кампуса и прилегающей территории, который губернатор Вячеслав Федорищев представил Президенту Владимиру Путину во время рабочей поездки главы государства в Самарскую область.

Напомним, перед стартом конгресса глава региона Вячеслав Федорищев встретился с делегатами Самарской области. В рамках встречи обсуждались планы и задачи в научной сфере, которые стоят перед регионом.

На Конгрессе представители научной общественности и вузов Самарской области представят широкий спектр уникальных разработок и проектов, среди которых макет малого космического аппарата для радиолокационного наблюдения Земли; беспилотники нового поколения с увеличенной дальностью полёта и возможностями автономного функционирования; мини-турбореактивный двигатель, предназначенный для сверхлегких беспилотных аппаратов и перспективных видов транспорта; инновационная система мониторинга замкнутых пространств с применением дронов; программно-аппаратный комплекс для реабилитационных мероприятий с элементами виртуальной реальности и искусственным интеллектом; презентационный макет проекта современного межвузовского кампуса имени Куйбышева, предназначенного для подготовки высококвалифицированных кадров и реализации научных исследований.

Основной программой форума станут сессии, семинары и круглые столы, посвященные актуальным вопросам современной науки и технологий. Особое внимание уделено таким направлениям, как биотехнологии, цифровизация производства, космические исследования, энергетика и экология. Обсуждение актуальных вопросов позволит участникам обменяться мнениями, выработать новые подходы и сформировать совместные планы действий на ближайшие годы.

Участниками Конгресса станут ведущие ученые и эксперты в сфере науки и техники, представители крупных компаний, образовательных учреждений и региональных властей. Среди приглашенных гостей ожидаются специалисты международного уровня, способные предложить свежие идеи и перспективы для дальнейшего сотрудничества.

 

Фото: министерство науки и высшего образования Самарской области

Теги: Самара

Весь список