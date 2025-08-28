Самарские инженеры модернизировали подводного робота-окуня

165

Беспилотник в виде рыбы станет более "глазастым" и дальноходным.

Инженеры - робототехники Самарского университета им. Королёва разработали модернизированную версию робота-окуня.

В отличие от первого варианта этого подводного бионического беспилотника, изготовленного в университете в 2023 году, модернизированная версия получит улучшенную систему управления, более качественную видеокамеру и более мощный радиопередатчик, что позволит примерно вдвое увеличить радиус действия подводного беспилотника и улучшить возможности подводного и надводного мониторинга.

При этом внешне робот будет выглядеть по-прежнему - в виде большого морского окуня длиною почти 1 метр, движущегося в воде с помощью хвостового плавника - совсем как живая рыба.

По его словам, в модернизированной версии также улучшена система управления дифферентом: разработчики хотят, чтобы "Окунь" мог быстро всплывать, приподымая над поверхностью воды свою "спинку", где находится объектив видеокамеры, а затем так же быстро в случае необходимости погружаться, меняя ракурс съемки с надводного на подводный и наоборот. Изображение с видеокамеры будет передаваться оператору беспилотника в режиме потокового видео, для этого на "Окуне" устанавливается отдельный мощный передатчик видеосигнала.

Сейчас идет монтаж электронной начинки беспилотника, важная задача - добиться полной герметизации аппарата.

Рыбообразный корпус обтекаемой формы изготовлен из пластика на 3D-принтере, гибкий хвостовой плавник сделан из полиуретана. За движения хвоста отвечает сервопривод и два искусственных "сухожилия", изготовленные из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Питается подводный беспилотник от нескольких литиевых батарей.

Рыбообразный корпус и движитель в виде гибкого хвостового плавника позволяют достигать высоких гидродинамических характеристик - прежде всего, это более высокие показатели скорости, маневренности и ускорения. Аппарату в виде рыбы требуется меньше энергии для движения и, кроме того, его гораздо сложнее обнаружить в воде в отличие от традиционных подводных беспилотников небионического типа.

Благодаря разработанным алгоритмам, "Окунь" способен самостоятельно ориентироваться под водой и различать заданные цели. При отработке алгоритмов используются технологии искусственного интеллекта и нейросетевые методы самообучения. В зависимости от электронной начинки, "Окунь" сможет в перспективе выполнять самые различные задачи - например, вести экологический мониторинг, патрулировать прибрежные участки моря, помогать при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ.

Фото Самарский университет