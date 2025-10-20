Я нашел ошибку
Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами
В мессенджере MAX и «ВКонтакте» произошли сбои
В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов
Финал чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»
Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития

20 октября 2025
83
Самарская область укрепила свои позиции в рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2024 года. Уже четвертый год подряд регион занимает шестую строчку рейтинга. Работу субъектов ежегодно оценивают эксперты «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата и Роспатента, характеризующих состояние сферы науки и технологий в регионах. В первую очередь, анализируется материально-техническая база, человеческие ресурсы, эффективность и масштаб научно-технологической работы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что одной из приоритетных задач сегодня является формирование благоприятной среды для развития технологического предпринимательства и повышения инновационного потенциала промышленных предприятий региона.

Центром инновационного развития региона является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина». В этом году он укрепил позиции в числе самых эффективных площадок страны, снова заняв 2 место в XI Национальном рейтинге технопарков России. Сегодня резидентами технопарка являются 325 компаний и стартапов. За последние пять лет резиденты получили 66,7 млрд рублей выручки, 119 патентов на свои разработки с товарными знаками и создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и Центра поддержки инжиниринга и инноваций, региональным партнёром Агентства по технологическому развитию, Фонда содействия инновациям. Это помогает привлекать федеральные инструменты поддержки, в том числе гранты, льготное финансирование и др.

«Достижение высоких результатов Самарской области в научно-технологической сфере обеспечено эффективной консолидацией усилий ключевых участников этого процесса: команд разработчиков, университетов, инжиниринговых центров, индустриальных партнёров и регионального правительства. Наша работа и дальше будет сосредоточена на развитии инфраструктуры, внедрении новых мер региональной поддержки и привлечении федеральных ресурсов», - акцентировал врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

В регионе активно развивается отрасль беспилотной авиации: действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр. Сегодня Самарская область входит в первую пятерку регионов страны по уровню развития беспилотных технологий.

Программы, которые помогают стартапам встраиваться в закупки крупных компаний и тестировать свои разработки на инфраструктуре промпредприятий, регулярно проводит Минэкономразвития региона. В разные годы партнерами программ выступали АО «АВТОВАЗ», ОАО «РЖД», ОДК «Кузнецов» и др.
Особое внимание - разработке региональной стратегии научных исследований, укреплению связей между университетами и промпредприятиями.

Самарский университет им. Королева вошёл в число победителей конкурса на развитие инжинирингового центра по двигателестроению для «ОДК-Кузнецов», получив 250 млн рублей на оснащение производственных мощностей. Ещё 254 млн рублей будет привлечено от индустриальных партнёров.
Значительный вклад в развитие науки и технологий вносят ведущие вузы региона. Сегодня на базе нескольких вузов работают Передовые инженерные школы, главная цель которых - подготовка специалистов для высокопроизводительных секторов экономики. Каждая ПИШ работает по одному или нескольким научно-технологическим направлениям и становится площадкой для разработок и обучения студентов, совместно с ключевыми компаниями-партнерами.

Университеты активно участвуют в федеральных программах и получают финансирование для реализации своих перспективных проектов. Среди них: СамГМУ, Самарский университет им. Королёва и Тольяттинский госуниверситет, которые являются участниками программ «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы». Только в 2025 году эти вузы региона привлекли почти 1 млрд рублей федеральных средств. Еще 160 млн рублей софинансировал регион.
В мае 2025 года научный центр «Центр интеллектуальных БАС», созданный Самарским университетом им. Королёва, Тольяттинским госуниверситетом и Государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем, стал победителем конкурса грантов. На его развитие будет выделено 1,8 млрд рублей с 2025 по 2030 год. Индустриальными партнёрами выступают компания «Транспорт Будущего» и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ).

Перезагрузку проходит масштабный проект создания международного межвузовского студенческого кампуса. Новая концепция предполагает внедрение в контур проекта полигона, который позволит проводить испытания беспилотных комплексов в круглогодичном режиме. На площадке также будет расположен технопарк, который будет способствовать привлечению индустриальных партнеров и развитию технологического предпринимательства.
Уже в 2026 году планируется подготовить проектно-сметную документацию, получить положительное заключение Главгосэкспертизы и приступить к непосредственному строительству объектов. Введение кампуса в эксплуатацию запланировано на 2030 год.
Научные исследования в регионе поддерживаются Губернскими премиями и грантами в области науки и техники. Лучшие проекты студентов и аспирантов получают поддержку в рамках областного конкурса «Молодой учёный».

