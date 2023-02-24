С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-23»

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24 февраля 2023 года в 03 часа 24 минуты по московскому времени с площадки 31 космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-23».



В расчетное время ракета-носитель вывела космический корабль на заданную орбиту.



Пуск прошёл в беспилотном режиме.

«Союз МС-23» доставит на МКС 429 кг грузов для экипажа 68-й длительной экспедиции.



Ракета-носитель "Союз-2.1а" разработана и изготовлена в ракетно-космическом центре "Прогресс" (г. Самара).

Как сообщает РИА Новости, корабль летит в беспилотном варианте, чтобы на обратном пути забрать экипаж "Союза МС-22", у которого 15 декабря 2022 года разгерметизировалась система терморегулирования.

Предполагается, что прежде чем на нем на Землю вернутся российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт США Фрэнк Рубио, корабль проведет на орбите 215 суток. Их возвращение ожидается 27 сентября 2023 года, экипаж суммарно проведет на станции более 370 суток и установит новый рекорд.

Фото: АО «РКЦ «Прогресс»