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Рогозин: российские ученые исследуют факты появления так называемых НЛО в истории человечества

11 июня 2022 14:50
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По словам главы Роскосмоса, на 99,9% это какие-то атмосферные или иные физические явления.

Ученые в Российской академии наук исследуют факты появления так называемых НЛО в истории человечества. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем NASA говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.

По словам главы Роскосмоса, на 99,9% это какие-то атмосферные или иные физические явления, которые не связаны с реальной гипотезой появления НЛО. "Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место", - подчеркнул он.

Рогозин добавил, что лично знаком со свидетельствами летчиков, которые в 70-х годах во время испытательных полетов видели необычные явления, потом брали карандаш, бумагу и зарисовывали то, что видели. "Обычно то, о чем мы говорим, появлялось во время первого испытательного полета. Я беседовал с NASA, там тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения. Хотелось бы в это верить", - добавил глава Роскосмоса.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что займется собственным исследованием неопознанных летающих объектов (НЛО) с научной точки зрения.

 

Фото:    pexels

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