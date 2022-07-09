Рогозин отказался обсуждать что-либо с главой NASA, пока с «Роскосмоса» не снимут санкции

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не намерен обсуждать что-либо с главой NASA Биллом Нельсоном, пока с предприятий «Роскосмоса» не снимут санкции, пишут "Известия".

Рогозин рассказал, что Нельсон хотел поговорить с ним по телефону после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг Луганской Народной Республики (ЛНР).

«А о чем говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — сказал гендиректор «Роскосмоса» в эфире телеканала «Россия-24» 9 июля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков