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Разработка учёных СамГМУ «умная одежда» MioBody будет протестирована специалистами Центра подготовки космонавтов
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Разработка учёных СамГМУ «умная одежда» MioBody будет протестирована специалистами Центра подготовки космонавтов

12 сентября 2024 16:12
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«Умная одежда» будет использована при комплексном анализе показателей здоровья космонавтов.

Разработка учёных СамГМУ «умная одежда» MioBody в ходе апробации будет использована при комплексном анализе показателей здоровья космонавтов, осуществлении мониторинга усталости и атрофии мышц во время тренировок и проведении стимуляции мышц для поддержания их тонуса на этапах подготовки.

Тестированием MioBody займутся специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК) совместно с Центром НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, в котором была разработана «умная одежда». Планируется, что апробация пройдет в течение 12 месяцев.

Обсуждению возможностей MioBody и перспективам ее использования был посвящен совместный научный семинар, организованный Центром подготовки космонавтов (ЦПК) и Центром НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ.

«Мы уделили большое внимание миографии мышц: обсудили, как они должны работать и как не должны. Обсуждали, какие характеристики необходимы на Земле и как они отличаются от того, какие требования к ней предъявляются в космосе. Обсуждение прошло активно, затронули вопросы использования и ухода за одеждой. Впереди нас ждет большая и интересная работа!», — отметил директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Алексей Комягин.

Представители ЦПК оценили, что несмотря на «умную» начинку, эта одежда удобна в уходе – её можно стирать, она не сковывает движений, что очень важно при физических нагрузках.

«Разработка "умной одежды" является значимым шагом не только для медицинских технологий, но и для других направлений. Если не бояться и не мыслить с ограничениями, то можно увидеть все новые варианты применения. В том числе в космосе» — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

В дискуссии об аспектах использования «умной одежды» для космонавтов приняли участие порядка 40 сотрудников ЦПК из различных подразделений, в том числе Института медико-биологических проблем РАН.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

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