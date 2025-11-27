Разработка самарских студентов поможет упростить процесс оставления отзывов и оценить их искренность

Студенты Самарского университета им. Королёва и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" разработают нейросетевой сервис, который позволит упростить и ускорить процесс написания отзывов на самых различных сайтах, где важна обратная связь с клиентом: на маркетплейсах, в сфере различных услуг, в гостиничном и ресторанном бизнесе, ЖКХ и здравоохранении.



С помощью этой разработки те, кто не любит формулировать свои мысли в письменной форме, смогут быстро записать свой отзыв в устной форме, надиктовав его на телефон, как голосовое сообщение в мессенджере. Нейросетевой сервис не только переведет устный отзыв в письменную форму, но и проанализирует интонацию и эмоции говорящего, что в перспективе позволит более точно определять искренность оставляемых отзывов.

Проект сервиса, получившего название Your Feedback ("Ваша обратная связь"), стал победителем конкурса "Студенческий стартап", организованного Минобрнауки РФ и проводимого Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Наш проект представляет собой нейросетевой голосовой сервис. Универсальный виджет этого сервиса можно будет легко установить на любой сайт, где важна обратная связь с покупателем или клиентом. Есть люди, и их немало, которым бывает сложно или просто лень выразить свои мысли в письменном виде, им проще и быстрее высказать свое мнение устно. Нажав на этот виджет на сайте, например, маркетплейса, покупатель сможет оставить голосовое сообщение, свой отзыв о купленном товаре. Этот отзыв будет автоматически расшифрован нашим сервисом и направлен в соответствующую службу маркетплейса. Такой способ сэкономит время пользователя и упростит сам процесс оставления отзывов, однако это не вся та задача, которую мы перед собой ставим. Наш сервис будет не просто переводить аудиосообщения в текст – мы ставим задачу, чтобы сервис определял и анализировал с помощью нейросетей интонацию говорящего, его эмоции. По текстовым отзывам нельзя понять, с какой интонацией человек их писал и с каким посылом он отправлял свой отзыв. Простую фразу "Хороший товар" можно произнести совершенно по-разному: можно реально похвалить, а можно произнести это с сарказмом или иронией", – рассказала автор проекта Анастасия Суркова, студентка 4 курса направления "Прикладная математика и информатика" Института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королёва.

Расшифровывая аудио и определяя интонацию и эмоции человека, сервис Your Feedback будет подбирать специальные ключевые слова, чтобы в дальнейшем можно было рассортировать отзывы по разным категориям: негативные, позитивные, нейтральные, советы по улучшению и так далее.

"Эта разработка должна помочь владельцам бизнеса лучше узнать свой продукт, обратить внимание на его слабые стороны или на те моменты, которые не выявляются с помощью обычных отзывов или обратной связи. Кроме того, в перспективе этот сервис может помочь потенциальным покупателям, изучающим отзывы перед покупкой, составить более точное мнение о качестве товара. Если, например, о каком-то товаре будет много положительных отзывов, оставленных с помощью нашего сервиса, то, мне кажется, к таким отзывам будет больше доверия, чем к обычным: написать можно что угодно, а вот подделать интонацию, да еще и разными голосами с разных аккаунтов, – это гораздо сложнее, нейросеть будет выступать здесь в некоторой степени как дополнительный "контролер достоверности отзыва". Правда, тогда надо будет подумать о какой-то маркировке, наподобие "Отзыв создан с помощью Your Feedback". Но это пока только идея. В дальнейшем мы подумаем, какие еще дополнительные функции можно реализовать, чтобы из этих голосовых отзывов получалась максимально полезная для бизнеса и пользователей обратная связь", – отметила Анастасия Суркова.

По ее словам, перед началом работ по проекту был проведен тщательный анализ рынка, однако ни одного подобного сервиса, работающего в России или на русском языке, найти не удалось. В ходе создания Your Feedback разработчики адаптируют нейросетевые модели под потоковое распознавание в реальном времени разговорных фраз и соответствующей лексики русского языка. Обработка отзывов будет происходить на сервере, поэтому сам виджет для установки на сайтах или в приложениях будет "весить" совсем немного.

Кроме того, чтобы оставить отзыв с помощью Your Feedback, будет необязательно загружать сайт или открывать приложение. В обычных «офлайн»-учреждениях и заведениях, например, в кафе, гостиницах, поликлиниках, на предприятиях в сфере ЖКХ и так далее можно будет в любом удобном месте, хоть прямо на стене, размещать соответствующий QR-код сервиса. При наведении камеры смартфона на такой код будет подключаться Your Feedback, и можно будет высказать свое мнение, которое будет доводиться до сведения руководства той или иной организации.

Представить прототип сервиса планируется в 2026 году.

Автор фото: Олеся Орина