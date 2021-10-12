НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в Республике Беларусь

Для белорусских коллег все представители направлений Центра подготовили выступления, в которых они рассказали основные разработки, проекты и возможные пути сотрудничества с Национальной академии наук Беларуси.
Антон Дорошин - директор Центра коммерческого космоса Самарского университета, сопредседатель комитета по аэрокосмосу выступил от комитета и рассказал об интеграционной работе комитета в рамках многоуровневой аэрокосмической системе мониторинга Земли и ближнего космоса, о Центре коммерческого космоса.
Антон Дорошин обозначил роль управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» в сфере развития Центра коммерческого космоса:
Институт регионального развития - Центр интеграции космического права;
Формирование и контроль реализации дорожной карты создания ЦКК;
Мониторинг территориально рассредоточенной материально-технической базы;
Организация юридического сопровождения на всех этапах становления и функционирования ЦКК;
Контроль ценообразования на услуги и сервисы, предоставляемые ЦКК
Поиск и работа с инвесторами и заказчиками совместно с ГК «Роскосмос»;
Маркетинговые услуги и PR.
Не менее важные вопросы, которые были затронуты в ходе встречи:
- материально-техническая база для ЦКК, включающая в себя более 300 единиц территориально распределенных различных стендов и лабораторных установок;
- предварительная Дорожная карта проекта «Центра коммерческого космоса (ЦКК)»;
- вопрос важности образовательных технологий в сфере аэрокосмоса.
Образовательные технологии в сфере аэрокосмоса включают схему «от проекта до изделия» с тремя блоками:
1 БЛОК – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ.
Вовлечение в научно - техническую деятельность и популяризация космических исследований среди молодежи.
2 БЛОК – НАУЧНЫЙ.
Получение и практическое применение новых знаний при создании ракетно-космической техники.
3 БЛОК – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ.
Создание конкурентной среды и развитие рынков и выпуск наукоемкой продукции.
Стоит отметить, что 21 января 2020 года подписано Соглашение между Роскосмосом и Национальной академией наук Беларуси о расширении возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
В ходе обсуждений не раз отмечалось, что благодаря сотрудничеству с НАН Беларуси технологические проекты программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» получат новые перспективы, каждый проект станет еще ярче и конкурентоспособнее на глобальном уровне. Очевидно, что сотрудничество будет успешным и плодотворным для всех сторон, что позволит вывести экономики наших братских стран на новый этап развития.