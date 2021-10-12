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НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в Республике Беларусь

12 октября 2021 14:28
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Для белорусских коллег все представители направлений Центра подготовили выступления, в которых они рассказали основные разработки, проекты и возможные пути сотрудничества с Национальной академии наук Беларуси.

Для белорусских коллег все представители направлений Центра подготовили выступления, в которых они рассказали основные разработки, проекты и возможные пути сотрудничества с Национальной академии наук Беларуси.

Антон Дорошин - директор Центра коммерческого космоса Самарского университета, сопредседатель комитета по аэрокосмосу выступил от комитета и рассказал об интеграционной работе комитета в рамках многоуровневой аэрокосмической системе мониторинга Земли и ближнего космоса, о Центре коммерческого космоса.

Антон Дорошин обозначил роль управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» в сфере развития Центра коммерческого космоса:

Институт регионального развития - Центр интеграции космического права;

Формирование и контроль реализации дорожной карты создания ЦКК;

Мониторинг территориально рассредоточенной материально-технической базы;  

Организация юридического сопровождения на всех этапах становления и функционирования ЦКК;

Контроль ценообразования на услуги и сервисы, предоставляемые ЦКК

Поиск и работа с инвесторами и заказчиками совместно с ГК «Роскосмос»;

Маркетинговые услуги и PR.

Не менее важные вопросы, которые были затронуты в ходе встречи:

- материально-техническая база для ЦКК, включающая в себя более 300 единиц территориально распределенных различных стендов и лабораторных установок;

- предварительная Дорожная карта проекта «Центра коммерческого  космоса (ЦКК)»;

- вопрос важности образовательных технологий в сфере аэрокосмоса.

Образовательные технологии в сфере аэрокосмоса включают схему «от проекта до изделия» с тремя блоками:

1 БЛОК – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ.

Вовлечение в научно - техническую деятельность и популяризация космических исследований среди молодежи.

2 БЛОК – НАУЧНЫЙ.

Получение и практическое применение новых знаний при создании ракетно-космической техники.

3 БЛОК – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ.

Создание конкурентной среды и развитие рынков и выпуск наукоемкой продукции. 

Стоит отметить, что 21 января 2020 года подписано Соглашение между Роскосмосом и Национальной академией наук Беларуси о расширении возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

В ходе обсуждений не раз отмечалось, что благодаря сотрудничеству с НАН Беларуси технологические проекты программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» получат новые перспективы, каждый проект станет еще ярче и конкурентоспособнее на глобальном уровне. Очевидно, что сотрудничество будет успешным и плодотворным для всех сторон, что позволит вывести экономики наших братских стран на новый этап развития.

 

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