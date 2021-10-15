НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в Беларуси

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Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» поделилась информацией о насыщенной поездке в Республику Беларусь, где были представлены комитеты Центра Национальной академии наук Беларуси.

В рамках мероприятия с приветственным словом выступил проректор по научно-инновационной деятельности Тамбовского государственного технического университета Дмитрий Юрьевич Муромцев.

Дмитрий Юрьевич рассказал, что Тамбовский государственный технический университет, активный участник научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», давно ведет плодотворное сотрудничество с иностранными учеными, в том числе с учеными академии Национальной академии наук Беларуси. Коллеги неоднократно принимали участие в конференциях университета.

Была отмечена высокая степень развития нанотехнологического кластера в ТГТУ при участии научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

Важно отметить, что именно в ТГТУ находится один из советов по реализации научных специальностей нанотехнологии и наноматериалов.

Университет осуществляет сотрудничество с Белорусским государственным аграрным техническим университетом, Институтом физиологии НАН Беларуси, Институтом тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси.

Дмитрий Юрьевич выразил надежду на продуктивное сотрудничество и поблагодарил за теплый прием делегации центра.

Сергей Сурудин - старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории пластического деформирования специальных материалов Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева выступил с презентацией комитета по новым материалам и технологиям.

Основной вызов, который стоит перед комитетом - это сокращение времени от изобретения нового материала до промышленности за счет применения компьютерного моделирования. Сейчас этот период – 10-20 лет, целью является срок 2-3 года.

Данную задачу можно решить с применением цифровых технологий.

Если рассмотреть цикл «от создания до получения изделия» можно разделить на крупные подзадачи:

1. Задание требований.

2. Моделирование кристаллической решетки – «МНИЦТМ» (СамГТУ).

3. Расчет свойств вещества– «МНИЦТМ» (СамГТУ).

4. Моделирование кристаллографической ориентации структур – кафедра «ОМД» (Самарский университет).

5. Расчет свойств материала – кафедра «Материаловедения» (Самарский университет, СамГТУ, УлГТУ, ПГУ, ТГУ).

6. Производство материала – кафедра «Литейные и высокоэффективные технологии» (СамГТУ).

7. Производство изделий – кафедра «ОМД» (Самарский университет, УлГТУ, ТГУ).

Для каждого цикла обозначена ответственная группа, кафедра, которая отвечает за реализацию данного этапа.

Одной из важнейших задач комитета является постройка мостов между этими крупными циклами, чтобы цифровые свойства материалов можно было передавать между подзадачами.

При создании новых материалов важно быстро создавать прототипов, которые используются в медицине, авиационной промышленности, автопромышленности.

В выступлении было отмечено, что сейчас комитет ведет сотрудничество с Клаустальским техническим университетом (Германия) в части трудности прогнозирования сложных химических составов. Участники комитета выразили надежду в сотрудничестве по данной тематике и с белорусскими коллегами.

Фото: НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»