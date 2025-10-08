180

Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США), сообщает РБК.

Ее присудили «за развитие металл-органических каркасных структур».

Лауреаты создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества. Как отмечают в Нобелевском комитете, эти «металл-органические каркасы могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций».

«Металл-органические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее невиданные возможности для создания материалов с новыми функциями», — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.