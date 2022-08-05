Немецкий арахнолог назвал новый вид пауков, который он обнаружил в Азии, в честь Дэвида Боуи

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Немецкий арахнолог Петер Ягер обнаружил в Азии новый вид пауков и назвал его в честь знаменитого британского музыканта Дэвида Боуи. Ученый приурочил свое открытие к 75-летию со дня рождения культового артиста, передает РБК. Исследование опубликовано в научном журнале Zootaxa, сообщает сайт Phys.org.

Представитель Зенкенбергского музея во Франкфурте-на-Майне, исследуя азиатских представителей семейства Гигантских крабовых пауков (Sparassidae), обнаружил, что их нельзя отнести ни к одному из известных науке родов. Поэтому Ягер выделил и описал отдельный новый род, включающий 54 вида, и назвал его Bowie.

По словам арахнолога, открытие стало отличной возможностью отдать дань уважения его любимому музыканту, который бы отметил в нынешнем году свой 75-летний юбилей. Кроме того, Ягер уверен, что имя выдающегося артиста в названии должно привлечь внимание общественности к необходимости сохранности дикой природы.

«Я хотел почтить память несравненного музыканта, ушедшего от нас так рано, но в то же время преследовал и другую задачу. Мы склонны защищать только то, о чем имеем представление, и то, что нам хорошо знакомо. Известное имя в названии рода должно способствовать тому, что его лучше запомнят», — пояснил ученый.

Гигантские крабовые пауки, которые могут достигать размеров кисти взрослого человека, не плетут паутин. Членистоногие, обитающие в тропиках по всему миру, предпочитают активно охотиться на добычу по ночам. Представители семейства считаются полезными за склонность к истреблению тараканов в домах.

Дэвид Боуи (настоящее имя — Дэвид Роберт Джонс) скончался в Нью-Йорке в 2016 году в возрасте 69 лет после тяжелой болезни: на протяжении полутора лет он боролся с раком. За свою карьеру музыкант выпустил около трех десятков альбомов, разошедшихся суммарным тиражом примерно в 130 млн копий.

Фото: Peter Jäger/ Senckenberg Research Institute and Natural History Museum/РБК