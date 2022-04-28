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К таким выводам ученые пришли, проследив за действием сна на нервную систему почти 500 тыс. пожилых добровольцев.
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Нейрофизиологи: семичасовой сон позволяет максимально замедлить старение мозга у пожилых людей

28 апреля 2022 22:39
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К таким выводам ученые пришли, проследив за действием сна на нервную систему почти 500 тыс. пожилых добровольцев.

Китайские и британские нейрофизиологи пришли к выводу, что ткани мозга медленнее всего стареют в том случае, если человек спит около семи часов в день. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кембриджского университета. Отмечается, что к таким выводам ученые пришли, проследив за действием сна на нервную систему почти 500 тыс. пожилых добровольцев, передает ТАСС.

"Наши наблюдения указывают на то, что недостаток или избыток сна ускоряет старение мозга пожилых людей. Это хорошо укладывается в результаты наблюдений за носителями болезни Альцгеймера и других форм деменции, среди которых необычно часто встречаются носители разных нарушений режима сна", - говорится в сообщении.

Все многоклеточные живые существа, обладающие сложной нервной системой, чередуют периоды активности и покоя в своей жизнедеятельности. Ученых давно интересует то, как появились циклы сна и бодрствования, и то, какую роль они играют в жизни человека и других сложно устроенных организмов.

Два года назад израильские исследователи обнаружили, что причиной существования сна, помимо консолидации памяти и исправления различных повреждений мускулов, может быть то, что в это время клетки мозга проводят масштабные "ремонтные работы" по починке своей собственной ДНК. Оказалось, что повреждения быстро накапливаются в геноме нейронов по мере бодрствования, так как в это время они почти не исправляются клетками.

Сон и мозг

Руководствуясь подобными соображениями, группа нейрофизиологов под руководством Фэна Цзяньфэна, профессора Фуданьского университета, проследила за тем, как качество сна влияло на работу нервной системы почти 500 тыс. жителей Великобритании со средним возрастом в 56 лет, принимавших участие в создании геномной базы данных UK BioBank.

Все эти добровольцы прошли всесторонний медицинский осмотр, а также согласились ответить на вопросы по поводу качества их сна и решить несколько простых задач, нацеленных на оценку остроты их ума и памяти. Профессор Фэн Цзянфэн и его коллеги воспользовались этими сведениями для изучения того, как продолжительность сна влияет на устройство мозга, психику и когнитивные способности пожилых людей.

Анализ этих данных указал на то, что мозг добровольцев содержал в себе меньше всего негативных возрастных изменений в том случае, если они спали примерно семь-восемь часов в день. Более короткий или длительный сон, в свою очередь, ассоциировался с уменьшением объема белого веществ и дегенеративными изменениями в структуре коры больших полушарий.

Аналогичным образом, добровольцы с семичасовым сном значительно реже страдали от разных форм тревожных состояний, маний и прочих психологических нарушений, а также значительно лучше справлялись с задачами на память и логику, а также обладали более быстрой реакцией, чем другие пожилые британцы. Все это, как считают нейрофизиологи, говорит в пользу того, что семичасовой сон является оптимальным для восстановления работы клеток мозга и максимального замедления их старения.

 

Фото:    pixabay

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