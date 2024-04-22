НАМИ представил самый мощный водородный автомобиль в мире

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Научный автомоторный институт ФГУП «НАМИ» представил обновленный седан NAMI Hydrogen, построенный на базе автомобиля Aurus, пишут "Известия". Это самый мощный водородный автомобиль в мире и первая в истории водородная машина класса люкс, заявили представители института в Telegram-канале 22 апреля.

В НАМИ указали, что с точки зрения инжиниринга автомобиль имеет мало общего с серийными машинами Aurus. В NAMI Hydrogen установлено три электромотора: один на передней и два на задней оси. Помимо полного привода реализована возможность управления вектором тяги автомобиля.

Мощность каждого электромотора составляет 250 кВт, а суммарная мощность— 750 кВт, что эквивалентно 1020 л.с. Система хранения водорода состоит из трех баллонов, в которых суммарно хранится до 8 кг газа при 700 атмосферах. Запас хода составляет 870 км, разгон до сотни занимает менее 4 секунд.

Автомобиль получил комбинированную энергоустановку — тяговый электропривод и электрохимический генератор на водороде, предусмотрена возможность зарядки от внешнего источника электроэнергии. Электроэнергия для батареи генерируется путем реакции кислорода и водорода. При их взаимодействии водород высвобождает электроны, которые затем реагируют с кислородом для производства электроэнергии, оставляя в качестве побочного продукта реакции только пар.

Фото: ФГУП «НАМИ»