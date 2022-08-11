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Китайские ученые перечислили снижающие риск развития деменции виды досуга

11 августа 2022 18:57
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Общая сумма принявших участие в исследованиях людей превысила 2 млн человек, у которых не было деменции.

Специалисты из Шестой больницы Пекинского университета рассказали, какие виды спорта смогут сократить риск развития деменции, пишут "Известия". Результаты метаанализа китайских ученых 10 августа приводит издание Medical Xpress.

Согласно публикации, метаанализ включал обзор 38 исследований со всего мира. Известно, что общая сумма принявших участие в исследованиях людей превысила 2 млн человек, у которых не было деменции. За участниками следили не менее трех лет. Уточняется, что за указанный период у 74 700 пациентов развилось слабоумие. Испытуемых опрашивали об их видах досуга с помощью анкет или интервью.

В имеющихся результатах указано, что у участников, которые часто читали, играли на музыкальных инструментах или занимались рукоделием, риск слабоумия был ниже на 23%, у спортсменов он сократился на 17%, а у тех, кто проводил свой досуг в компании друзей, семьи и других людей, — на 7%.

«Этот метаанализ показал, что разнообразный досуг может значительно снизить риск развития деменции. В будущем мы проведем исследования, включающие выборку большего размера и более длительное время наблюдения, чтобы выявить больше связей между досугом и деменцией», — приводит слова ведущего автора исследования Лин Лу издание «Ридус».

 

Фото:   pxhere

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