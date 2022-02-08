Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров

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Во вторник, в День российской науки, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Совета ректоров, Академик РАН, председатель губернской думы Геннадий Котельников обсудили с руководителями университетов, ведущими специалистами научных организаций региона и молодыми учеными перспективы развития вузовской и академической науки, цели и задачи, которые предстоит решить в предстоящее десятилетие.

В истории России много важных, знаменательных событий, связанных с научными открытиями и достижениями, признанными во всем мире. Наша страна обладает уникальными наработками и самым передовым опытом в покорении космоса и авиастроении, в области атомной энергетики, в развитии производственных, информационных и коммуникационных технологий. «И наш регион во все времена был опорным для развития российской науки. Он и сейчас продолжает оставаться «точкой роста», источником новых, прогрессивных идей. Это результат труда наших ученых, наших научных школ и университетов. И, конечно же, руководителей наших образовательных, научных учреждений», – подчеркнул в начале встречи руководитель области.

Сегодня в Самарской области работает 12 государственных университетов, 5 негосударственных вузов и еще два филиала федеральных учреждений – МГПУ и СПбГУ Профсоюзов. Наш регион среди субъектов страны занимает 9 место по количеству студентов и 10 место по численности профессорско-преподавательского состава.

Дмитрий Азаров добавил, что самарская система образования славится своим качеством, крепчайшими педагогическими традициями, и в то же время гибкостью, способностью идти в ногу со временем. «За последние годы мы добились устойчивого развития научной отрасли. В частности, много важных достижений было сделано в прошлом году, объявленном Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом науки и технологий. Создана серьезная база для дальнейшего динамичного развития научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». В рамках национального проекта «Наука и университеты» в число победителей вошли 6 лабораторий НОЦ. В соответствии с Программой деятельности НОЦ в тесном сотрудничестве с госкорпорацией «Роскомос» в структуре Самарского университета созданы Центр коммерческого космоса и Центр экспериментов в космосе. Кстати, это сотрудничество мы еще раз подтвердили в ходе недавнего визита в наш регион отряда космонавтов Российской Федерации, с которым как раз очень предметно обсуждали и направления проведения экспериментов в космосе самыми разными университетами и научными школами нашего региона», – напомнил Губернатор.

Важнейшим итогом прошлого года стало вхождение сразу трех вузов Самарской области в федеральную программу развития российского высшего образования «Приоритет 2030». По итогам конкурсного отбора победителями стали – Самарский национальный исследовательский университет им.академика С.П.Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет. «Университеты-победители объединяют под своей эгидой при реализации проекта ученых, разработчиков и из других университетов нашего региона и не только, и конечно, команды индустриальных партнеров», – отметил руководитель области.

Кроме того, в конце 2021 года научный коллектив из пяти человек во главе с профессором, академиком РАН Виктором Сойфером стал лауреатом авторитетной и престижной премии Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина.

«Мы гордимся достижениями, которые были сделаны за последние годы, – отметил Дмитрий Азаров. – Важно концентрировать усилия на том, чтобы эти успехи только преумножались, чтобы мы ни в коем случае не останавливались на достигнутом».

Геннадий Котельников отметил, что без науки двигаться вперед невозможно. Это понимают все студенты и молодые ученые, которые готовы создавать новые высокотехнологичные продукты – на пользу каждому жителю. «Это важнейший экономический и социальный ресурс государства. В последние годы на поддержку высших учебных заведений направляются сотни миллионов рублей из областного бюджета. Это колоссальная сумма! Это премии, гранты, проектирование и строительство вузовской инфраструктуры, участие во многих международных программах. Это всё способствует развитию и процветанию Самарской области, – подчеркнул председатель Совета ректоров. – Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров лично уделяет больше внимание поддержке научно-исследовательской деятельности, вузовской работе. И во многом благодаря этой поддержке наш научно-образовательный центр «Инженерия будущего» стал лучшим в стране, три самарских вуза стали победителями конкурса «Приоритет-2030». И я уверен, что с такой сильной научной базой, как в Самарской области, мы сможем добиться еще немало успехов».

Говоря о перспективах развития вузовской науки в регионе, ректор Самарского национального исследовательского университета им.академика С.П.Королева Владимир Богатырев отметил, что ключевые и самые перспективные направления сосредоточены в деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Среди них двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций.

«По проектам НОЦ университетами были заключены крупные контракты с индустриальными партнерами – по тематикам искусственного интеллекта, по генерации, хранению и использованию водорода, а также по двигателестроению. Были реализованы и инфраструктурные проекты, среди которых создание института искусственного интеллекта, центра развития компетенций, центра коммерческого космоса, лаборатории микробиотехнологий и других», – отметил ректор Самарского университета им. С.П.Королёва.

Одна из задач университетской науки состоит в том, чтобы обеспечить потребности предприятий, прежде всего, расположенных на территории региона и входящих в ГК «Роскосмос», ГК «Ростех», АО «РЖД» – индустриальных партнеров НОЦ.

Существенным подспорьем станет федеральная программа «Приоритет-2030», которая реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Участие в ней по итогам конкурсного отбора принимает сразу три учреждения высшего образования региона: Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский госуниверситет.

Стимулом для работы над новыми проектами являются различного рода гранты и конкурсы в области науки и технологий. В Самарской области проводится конкурс «Молодой ученый», победители которого получают средства на реализацию своих проектов. Особо отличившиеся ученые могут рассчитывать на именную премию Губернатора. «Это важное преимущество, которым обладает Самарская область», – добавил Владимир Богатырев и выступил с предложением объединить эти конкурсы на одной цифровой площадке, чтобы деятели науки могли подавать заявки в электронном виде, а также увеличить сумму стимулирующих выплат. Кроме того, было озвучено предложение поощрять грантами целые коллективы, а не только их руководителей. Все эти меры, по мнению ректора Самарского университета, позволят привлечь больше молодежи к научной деятельности.

Владимир Богатырев также предложил заключить соглашение между регионом и Российским научным фондом, чтобы самарские ученые могли принимать участие в конкурсе грантов на проведение фундаментальных исследований. Глава региона поддержал инициативу и поручил министру образования и науки региона провести оперативную подготовительную работу, чтобы уже в этом году подписать документ.

Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов вышел с предложением о создании культурного трека «Университетский квартал» в центре города для студентов и гостей областной столицы. Тем более, что в этом году в Самаре пройдет Всероссийская студенческая весна. «В каждом вузе, а в историческом центре города их 6, есть свои музеи, есть уникальная история с выдающимися личностями, которые учились в том или ином университете – все это достойно внимания. Можно разработать туристический маршрут», – отметил он.

«Это и университеты подтолкнет к тому, чтобы повышать свою привлекательность, – согласился Дмитрий Азаров. – Это будет способствовать притоку абитуриентов. С удовольствием это поддержу, давайте создадим такой межвузовский проект, совместно с министерством культуры региона и городскими властями разработаем туристический маршрут с познавательными, развлекательными локациями». Губернатор поручил в ближайшее время доработать и оформить проект. Глава региона также предложил изучить возможность создания аналогичного маршрута и квартала в районе улиц Лукачева, Врубеля и Московского шоссе, где размещены корпуса и спортивные объекты СамГТУ и Самарского университета.

Директор Самарского научного центра Российской академии наук Сергей Шевченко предложил руководителю региона объединить вузовское сообщество под эгидой СамНЦ РАН, у которого тоже есть индустриальные партнеры в самых различных сферах – от сельского хозяйства до высоких технологий. Кроме того, это позволит привлечь ведущих ученых с мировым именем, институты и научные организации к различного рода исследованиям и проектам.

«Я хотел бы предложить всем участникам сегодняшнего совещания объединить усилия на платформе объединенного самарского представительства Российской академии наук. Оно располагается в Доме ученых и возглавляет его на общественных началах академик Федор Васильевич Гречников. Замечу, что это всего лишь третий Центр РАН среди всех регионов. Давайте объединим наши усилия и перенесем сюда Совет молодых ученых и другие организации, которые будут определять ведение вузовской и академической науки», – обратился Сергей Шевченко. Академик РАН также вышел с инициативой присвоения одной из новых улиц Самары имени ученого Николая Басова, которому в этом году исполняется сто лет со дня рождения. В связи с памятной датой Глава региона предложил разработать план мероприятий просветительского характера, чтобы еще раз вспомнить о достижениях выдающегося ученого, при участии которого в 1980 году в Куйбышеве был открыт филиал Физического института имени Н.П.Лебедева РАН.

Директор Самарского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им.П.Н.Лебедева РАН Валерий Азязов вышел с инициативой об организации молодежных лабораторий, которые будут работать в сотрудничестве с самарскими университетами. «Я думаю, что такое сотрудничество будет выгодно как вузам, так и физическому институту, у которого также есть своя техническая база», – отметил он и пригласил Губернатора подробнее ознакомиться с проектами.

Дмитрий Азаров, в свою очередь, предложил организовать сотрудничество в рамках деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», чтобы объединить прикладную науку и фундаментальную.

Фото: СОВА