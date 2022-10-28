Академик Карпин: два инновационных препарата против рака будут доступны в РФ в 2023 году

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Два новых препарата в борьбе с раком появятся в России в первые шесть месяцев 2023 года, это достаточно мощные средства для лечения, рассказал РИА Новости внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году в России появятся несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака, которые уже отрабатываются. Сообщалось, что Мурашко и глава "Росатома" Алексей Лихачев ознакомились с работой лечебных, научных и производственных подразделений Российского научного центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России.

"Это как раз нам поручено по госзаданию разрабатывать. Мы его (препарат - ред.) как раз делаем. Препарат этот достаточно мощный, в том числе для борьбы с метастатическими даже пациентами. Серия радионуклидных препаратов, которые будут прикреплены к белку, так называемые препараты радиофармпрепараты, радионуклиды, которые нужны не только для диагностики, но и для лечения онкологических заболеваний. Именно мы их разрабатываем, наш центр. В первом полугодии 2023 года они (два новых препарата -ред.) появятся в ядерных аптеках крупных центров", - сказал Каприн.

Он также отметил, что запасов из препаратов и лекарств для лечения онкобольных в России сейчас достаточно. В случае их дефицита, по мнению Каприна, лечебные средства можно будет получать из Индии и Китая.

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