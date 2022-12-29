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Защитник «Крыльев Советов» Владислав Тепляков принял участие в акции «Новогодние «Крылья»

29 декабря 2022 17:59
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Игрок нашей команды вместе Дедом Морозом ездил по Самаре и поздравлял семьи, нуждающиеся в поддержке, с наступающим Новым годом.

Защитник «Крыльев Советов» Владислав Тепляков принял участие в акции «Новогодние «Крылья». Игрок нашей команды вместе Дедом Морозом ездил по Самаре и поздравлял семьи, нуждающиеся в поддержке, с наступающим Новым годом.

Владислав вместе с главным волшебником страны вручал детям ценные подарки от клуба и футболистов нашей команды – игрушки, сладости и многое другое. Акция «Новогодние «Крылья» является традиционной, впервые она прошла в 2018 году. В рамках этой акции «Крылья Советов» поддерживают семьи, нуждающиеся в поддержке, а также многодетные семьи.

– Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Эмоции детей от подарков, которые им дарит Дед Мороз — это нечто! Новый год – это прекрасный праздник, когда сбываются все мечты. Среди ребят много болельщиков «Крыльев», рад, что удалось их поздравить от лица команды, – отметил Владислав Тепляков.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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