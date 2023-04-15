Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов подвел итоги матча против "Химок"

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Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов подвел итоги матча 23 тура МИР РПЛ против "Химок" (0:0).

– Коль, расскажи немного об игре. Что сегодня было, почему не удалось забить "Химкам"?

– Игра была очень непростая. Соперник играл в пять защитников, очень низко, достаточно плотно. Нам не удавалось вскрыть эту плотную оборону. Во втором тайме игра немного раскрылась, но нам все равно было сложно искать зоны. В перерыве тренер подсказал нам, что нужно больше играть за спину, этого не хватало в первой половине. После смены тренера "Химки" бились и старались. Они были очень мотивированы. Но мы тоже старались, у нас были моменты, хоть могли и пропустить в первом тайме. У нас были хорошие стандарты, могли забивать, но не удалось.

– В команде соперника произошла смена тренера. Как готовиться к команде, когда у них такие перестановки?

– Это была большая проблема. За неделю они поменяли два тренера, все играют в разный футбол. Мы брали тактику этого специалиста, которую он использовал в других командах. Нам было очень непросто. Не все получилось сегодня.

– У нас впереди сложные выезды – Краснодар и Нижний Новгород. Есть травмы, есть дисквалификации. Какое настроение в связи с этим?

– Сегодня, конечно, плохое настроение. Мы хотели победить, хотели взять три очка. Но ситуация не критическая. Готовимся к тяжелому выезду в Краснодар. Там сильная команда и непростой путь. Потом важнейший матч в Нижнем Новгороде. Мы хотим там победить, взять три очка. Будет непросто, но мы будем стараться, будем биться и двигаться вперед.

Фото: ФК "КС"