Я нашел ошибку
Главные новости:
Главный турнир года собрал более 600 спортсменов из 21 страны.
На чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту успешно выступили спортсмены из Самарской области
Тест прошли 80 петухов и куриц.
Нашли общий язык: японские ученые с помощью нейросети создали переводчик звуковых сигналов кур и петухов
После игры Эдуардо Зуайн признался, что теперь является фанатом "Крыльев Советов".
За матчем на самарском стадионе следили Дмитрий Азаров и посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн
А в глубине острова высадили еще и 300 саженцев сосны.
«Чистые берега»: самарские эковолонтеры очистили от мусора берег  острова Зелененький
На момент окончания матча "Крылья Советов" заняли первую строчку в турнирной таблице чемпионата.
"Крылья Советов" дома одержали победу над  "Сочи" - 2:1
По словам мэра города, авоська является настоящим символом истории и вдохновения.
Город Касимов готовится к установлению нового рекорда – созданию самой большой авоськи
Пострадал пассажир автомашины Lexus.
В Автозаводском районе Тольятти столкнулись Lexus и Subaru
Возбуждено уголовное дело.
Самарчанка, совершая по совету мошенников сделки купли-продажи, лишилась 500 000 рублей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.04
-0.04
EUR 102.25
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Принять участие во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» приглашают социальных предпринимателей и НКО
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

За матчем на самарском стадионе следили Дмитрий Азаров и посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн

23 сентября 2023 19:06
155
После игры Эдуардо Зуайн признался, что теперь является фанатом "Крыльев Советов".

Сегодня состоялся матч российской премьер-лиги между командами "Крылья Советов" и "Сочи". Вместе с российскими фанатами за игрой на самарском стадионе следили губернатор Дмитрий Азаров и посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн. А после состоялась встреча с болельщиками самарского клуба.

 На футбольный матч посла накануне пригласил губернатор Дмитрий Азаров во время их рабочей встречи. Стоит отметить, что за самарский клуб выступает аргентинский нападающий Бенхамин Гарре.

Также во время встречи с послом Дмитрий Азаров озвучил идею пригласить тренеров из Аргентины для проведения обучающих семинаров в Самаре и Тольятти. Посол согласился, что это интересная возможность.

После игры Эдуардо Зуайн признался, что теперь является фанатом "Крыльев Советов":

- Я хочу поздравить жителей Самары, какой у вас замечательный город и такой замечательный стадион. Я думаю, что с сегодняшнего дня я тоже являюсь фанатом "Крыльев Советов".

Присутствовал посол и на встрече с болельщиками самарского клуба, которая прошла сегодня в стенах стадиона. Он отметил, что много раз слышал, что Самара — это сердце России и назвал жителей региона главной причиной этого утверждения.

Также к родной команде, болельщикам и руководству клуба обратился Дмитрий Азаров. Он поздравил всех жителей региона с победой и первым местом в турнирной таблице РПЛ.

- Я хочу искренне поблагодарить Игоря Осинькина — конструктора наших побед, и всех футболистов, которые проявляют не только свое мастерство, но и четко следуют командным принципам, показывают полную самоотдачу в каждой игре. И, конечно, хочу поблагодарить руководство клуба, которое делает все для того, чтобы команда развивалась.

Губернатор отметил, что решения по развитию самарского футбольного клуба были приняты несколько лет назад вместе с руководством и болельщиками. И теперь время показало, что все было сделано верно.

- Несмотря на все сложности, это был верный путь к успеху. Я уверен, что все вместе мы сделаем еще многое для того, чтобы команда развивалась, показывала наилучшие результаты.

Главный тренер КС Игорь Осинькин поблагодарил всех болельщиков за поддержку вне зависимости от поражений и побед.

- Вы всегда вместе с нами, в любое время. Были хорошие времена и не очень, но всегда вы вместе с нами. Я очень вам благодарен. И эти ответные слова не только от меня, а от всей команды.

Дмитрий Азаров подчеркнул: сегодня стоит подводить итоги не конкретной встречи, а всего старта КС в сезоне Премьер-лиги.

- Этот старт - лучший в истории команды. Старт, который выводит нашу команду на первое место в РПЛ, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Школьники могли задать интересующие их вопросы, получить автографы и сделать снимки с любимыми футболистами, а также ребят пригласили на матч с «Сочи».
22 сентября 2023, 21:38
Футболисты и ветераны «Крыльев Советов» перед матчем с «Сочи» стали гостями в двух самарских школах
Школьники могли задать интересующие их вопросы, получить автографы и сделать снимки с любимыми футболистами, а также ребят пригласили на матч с «Сочи». Футбол в Самаре
1124
Стоимость билетов при заявке от 50 человек – со скидкой 50%! Чем больше людей, тем больше скидка!
20 сентября 2023, 20:28
«Крылья Советов» сыграют на «Солидарность Самара Арене» с «Сочи». Самарцам нужна поддержка!
Стоимость билетов при заявке от 50 человек – со скидкой 50%! Чем больше людей, тем больше скидка!   Футбол в Самаре
737
После матча с ЦСКА главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.
16 сентября 2023, 22:12
Игорь Осинькин: "Хотели выиграть, сделали все, чтобы выигрывать"
После матча с ЦСКА главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов. Футбол в Самаре
3881
В центре внимания
Будет изменена схема организации дорожного движения на улице Ново-Садовой в Самаре
23 сентября 2023  12:25
Будет изменена схема организации дорожного движения на улице Ново-Садовой в Самаре
245
Сегодня и завтра в Самаре пройдет фестиваль
23 сентября 2023  12:11
Сегодня и завтра в Самаре пройдет фестиваль "Сад Культур — праздник урожая, экологии и искусства!"
273
Предметом обсуждения стали возможности расширения двустороннего сотрудничества.
22 сентября 2023  18:57
Губернатор Дмитрий Азаров провел в Самаре встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентины в РФ
1172
Проектированием самарского межвузовского кампуса займется «Архитектурное бюро «Студия 44»
22 сентября 2023  12:48
Проектированием самарского межвузовского кампуса займется «Архитектурное бюро «Студия 44»
652
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
22 сентября 2023  11:30
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
335
Весь список