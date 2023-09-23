За матчем на самарском стадионе следили Дмитрий Азаров и посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн

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Сегодня состоялся матч российской премьер-лиги между командами "Крылья Советов" и "Сочи". Вместе с российскими фанатами за игрой на самарском стадионе следили губернатор Дмитрий Азаров и посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн. А после состоялась встреча с болельщиками самарского клуба.

На футбольный матч посла накануне пригласил губернатор Дмитрий Азаров во время их рабочей встречи. Стоит отметить, что за самарский клуб выступает аргентинский нападающий Бенхамин Гарре.



Также во время встречи с послом Дмитрий Азаров озвучил идею пригласить тренеров из Аргентины для проведения обучающих семинаров в Самаре и Тольятти. Посол согласился, что это интересная возможность.



После игры Эдуардо Зуайн признался, что теперь является фанатом "Крыльев Советов":

- Я хочу поздравить жителей Самары, какой у вас замечательный город и такой замечательный стадион. Я думаю, что с сегодняшнего дня я тоже являюсь фанатом "Крыльев Советов".

Присутствовал посол и на встрече с болельщиками самарского клуба, которая прошла сегодня в стенах стадиона. Он отметил, что много раз слышал, что Самара — это сердце России и назвал жителей региона главной причиной этого утверждения.



Также к родной команде, болельщикам и руководству клуба обратился Дмитрий Азаров. Он поздравил всех жителей региона с победой и первым местом в турнирной таблице РПЛ.

- Я хочу искренне поблагодарить Игоря Осинькина — конструктора наших побед, и всех футболистов, которые проявляют не только свое мастерство, но и четко следуют командным принципам, показывают полную самоотдачу в каждой игре. И, конечно, хочу поблагодарить руководство клуба, которое делает все для того, чтобы команда развивалась.

Губернатор отметил, что решения по развитию самарского футбольного клуба были приняты несколько лет назад вместе с руководством и болельщиками. И теперь время показало, что все было сделано верно.

- Несмотря на все сложности, это был верный путь к успеху. Я уверен, что все вместе мы сделаем еще многое для того, чтобы команда развивалась, показывала наилучшие результаты.

Главный тренер КС Игорь Осинькин поблагодарил всех болельщиков за поддержку вне зависимости от поражений и побед.

- Вы всегда вместе с нами, в любое время. Были хорошие времена и не очень, но всегда вы вместе с нами. Я очень вам благодарен. И эти ответные слова не только от меня, а от всей команды.

Дмитрий Азаров подчеркнул: сегодня стоит подводить итоги не конкретной встречи, а всего старта КС в сезоне Премьер-лиги.

- Этот старт - лучший в истории команды. Старт, который выводит нашу команду на первое место в РПЛ, сообщает sovainfo.ru.

Фото: ФК "КС"