Во втором контрольном матче «Крылья» разгромили «Тобол»

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Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Тобол» (Казахстан). «Крылья» разгромили «Тобол» со счётом 3:0.

За «Крылья» отличились полузащитник Иван Олейников, нападающий Владислав Шитов и хавбек Иван Бобёр — 3:0.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. «Тобол» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после завершения сезона.

22 февраля «Крылья» сыграют товарищеский матч с московским ЦСКА, а 23 февраля — с «Челябинском».

1 марта «Крылья» проведут встречу с «Краснодаром» в рамках 19-го тура чемпионата России, соообщает Чемпионат.

Фото: сайт ФК