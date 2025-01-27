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Виктор Мендес покидает «Крылья Советов»️

27 января 2025 20:39
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Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством «Крыльев».

Между руководством ПФК «Крылья Советов» и футбольным клубом ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу.

Чилийский полузащитник перешел в «Крылья Советов» в сентябре прошлого года и провел 13 игр в составе нашей команды, отметился одной голевой передачей.

Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством «Крыльев».

Наша команда продолжает готовиться к возобновлению чемпионата и сегодня приступит к тренировкам на втором сборе в Турции, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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