Виктор Мендес покидает «Крылья Советов»️

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Между руководством ПФК «Крылья Советов» и футбольным клубом ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу.

Чилийский полузащитник перешел в «Крылья Советов» в сентябре прошлого года и провел 13 игр в составе нашей команды, отметился одной голевой передачей.

Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством «Крыльев».

Наша команда продолжает готовиться к возобновлению чемпионата и сегодня приступит к тренировкам на втором сборе в Турции, сообщает пресс-служба ПФК "КС".