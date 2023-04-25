Ветераны «Крыльев Советов» разгромили «Нижний Новгород»

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Перед матчем 24 тура МИР РПЛ между «Пари НН» и «Крыльями Советов» состоялась товарищеская встреча ветеранов нижегородского и самарского футбола.

Наша команда под руководством легенды клуба Валерьяна Панфилова добилась уверенной победы со счетом 4:2.

Дублем отметился Максим Токарев, по голу забили Дмитрий Горбунов и Давид Байрамов.

Состав «Крыльев»: Вавилин, Носов, Корчагин, Кадысев, Кветкин, Токарев, Орешников, Иванушкин, Федотов, Галлиулов, Авалян, Ким, Горбунов, Байрамов, Миронов, Хашев, Николаев, Галкин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото% ФК "КС"