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Ветераны «Крыльев Советов» разгромили «Нижний Новгород»

25 апреля 2023 21:09
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Наша команда под руководством легенды клуба Валерьяна Панфилова добилась уверенной победы со счетом 4:2.

Перед матчем 24 тура МИР РПЛ между «Пари НН» и «Крыльями Советов» состоялась товарищеская встреча ветеранов нижегородского и самарского футбола.

Наша команда под руководством легенды клуба Валерьяна Панфилова добилась уверенной победы со счетом 4:2.

Дублем отметился Максим Токарев, по голу забили Дмитрий Горбунов и Давид Байрамов.

Состав «Крыльев»: Вавилин, Носов, Корчагин, Кадысев, Кветкин, Токарев, Орешников, Иванушкин, Федотов, Галлиулов, Авалян, Ким, Горбунов, Байрамов, Миронов, Хашев, Николаев, Галкин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото%   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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