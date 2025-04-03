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В день матча с «Рубином» продолжат в тестовом режиме курсировать бесплатные шаттлы

3 апреля 2025 22:04
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Главное условие проезда – наличие билета на матч или клубной атрибутики «Крыльев Советов».

В день матча с «Рубином» продолжат в тестовом режиме курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены». Главное условие проезда – наличие билета на матч или клубной атрибутики «Крыльев Советов».

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршруты шаттлов:

1. «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Агропарк – 8-й проезд».

Начало движения: 11:30.

Интервал движения: каждые 20 минут.

Окончание движения: 12:50.

Остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Агропарк – 8-й проезд»

После окончания игры шаттлы будут отправляться от остановки «Агропарк» на 8 проезде и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.

2. «Ташкентская» («Эль Рио») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 11:30.

Интервал движения: каждые 10-15 минут.

Окончание движения: 14:30.

Следует без остановок, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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