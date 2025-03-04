В день матча с «Акроном» для болельщиков в тестовом режиме будут организованы бесплатные шаттлы до стадиона

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В день матча с тольяттинским «Акроном» для удобства болельщиков в тестовом режиме будут организованы бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены». Главное условие проезда – наличие билета на матч или клубной атрибутики «Крыльев Советов».

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут работать волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Расписание движения шаттлов на стадион:

• Начало движения: 14:30

• Интервал движения: каждые 20 минут

• Окончание движения: 16:50

Маршруты шаттлов:

Маршрут 1: «Октябрьская набережная» – «Агропарк»

Остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» – «Барбошина поляна» – «Агропарк»

Маршрут 2: «Сквер Мичурина» – «Агропарк»

Остановки: «Метро Московская» – «Автовокзал Центральный» – «Ново-Вокзальная» – «Агропарк»

После окончания матча шаттлы будут отправляться от «Агропарка» и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"