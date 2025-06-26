у «Крыльев Советов» появился новый игрок

74

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» наконец-то не потерял игрока, а пополнился новым. В среду, 25 июня, распоряжение команды прибыл полузащитник московского «Локомотива» Вадим Раков. Видео встречи спортсмена опубликовал Telegram-канал «Крыльев».

Сегодня Раков уже вышел на поле: «Крылья Советов» проводят контрольный матч с с «Соколом» на самарском стадионе «Металлург», пишет 63.ру.

«20-летний футболист будет отдан в аренду на сезон без права выкупа, а всю зарплату ему будут платить „Крылья Советов“», — сообщает Livesport.ru.

В прошлом сезоне спортсмен сыграл за железнодорожников в 29 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Также Раков входил в состав молодежной сборной России. Он играет на позициях нападающего и вингера.

«Вадим — воспитанник „Локомотива“. В сезоне-2021/22 талантливый нападающий установил рекорд ЮФЛ-2, забив 36 мячей в 26 играх. Футболист стал лучшим игроком и бомбардиром первенства, а благодаря такой результативности „Локомотив“ взял золотые медали лиги. Летом 2022-го Раков прошёл полноценные сборы с основой, забил дебютный гол в товарищеской игре. Вадим дебютировал за основу в начале сезона-2022/2», — рассказывает о спортсмене официальный сайт «Локомотива».