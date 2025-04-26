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Товарищеский матч: ветераны "Крыльев Советов" сыграли с ветеранами сборной России

26 апреля 2025 20:54
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Символично, что в первом тайме Андрей Каряка сыграл за ветеранов сборной, а во втором тайме - за ветеранов "Крыльев Советов".

Одним из значимых событий и украшением футбольных выходных стал товарищеский матч сборной ветеранов "Крыльев Советов" и ветеранов  сборной России. Встреча собрала большое количество болельщиков и прошла в яркой и доброй атмосфере.

Состав ветеранов "Крыльев Советов": Виталий Астахов, Антон Бобёр, Нериус Бараса, Александр Орешников, Сергей Корчагин, Александр Бабанов, Фёдор Ерёмин, Сергей Грибов, Равиль Валиев, Рустям Фахрутдинов, Гарник Авалян, Азгат Галлиулов, Сергей Виноградов, Юрий Сёмин, Александр Иванушкин, Эдуард Латыпов, Виктор Развеев. Тренер: Валерьян Панфилов.

Состав ветеранов сборной России: Ринат Дасаев, Александр Филимонов, Эрик Яхимович, Юрий Ковтун, Константин Головской, Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов, Валерий Шмаров, Денис Машкарин, Олег Корнаухов, Александр Панов, Андрей Новгородов, Сергей Кирьяков, Эрнест Маркаров, Александр Орлов, Дмитрий Ананко. Тренер: Александр Мирзоян.

Игра завершилась вничью 1:1. Забитыми мячами у ветеранов "Крыльев" отличился Равиль Валиев с передачи Антона Бобра, а у ветеранов сборной России Андрей Каряка. Символично, что первый тайм Андрей сыграл за ветеранов сборной, а во втором тайме за ветеранов "Крыльев Советов".

По окончании матча все участники получили памятные подарки, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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