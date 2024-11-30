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СМИ: Осинькин хочет уйти из «Крыльев». Его уговаривают остаться

30 ноября 2024 17:47
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СМИ: Осинькин хочет уйти из «Крыльев». Его не отпускают

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с руководителями клуба заявил о желании покинуть клуб.

59-летнему специалисту не понравились слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом — это слишком много». Чиновник говорил абстрактно, однако у всех сложилось мнение, что речь именно о самарском клубе — в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания. Ранее о данной сумме отступных сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным «СЭ», «Крылья» уговаривают тренера продолжить работу.

В случае ухода из самарского клуба Осинькин может возглавить «Химки», как ранее сообщал Telegram-канал «ЭкСпорт Клипина».

Теги: Крылья Советов Футбол

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