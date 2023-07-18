Шоу-матч болельщиков и игроков «Крыльев» состоялся на «Солидарность Самара Арене»

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В минувшее воскресенье на «Солидарность Самара Арене» прошел настоящий праздник: сначала «Крылья Советов» провели свой заключительный матч в рамках летнего межсезонья. Вход для болельщиков был свободным. Поединок с «Уралом» завершился со счетом 1:1, а сразу после этой игры состоялся шоу-матч, в котором встретились «Команда Осинькина» и «Команда Корниленко».

Футбольный клуб «Крылья Советов» провел специальную акцию «Попади в «Крылья»!», в рамках которой болельщики-владельцы абонементов после прохождения отбора могли попасть в одну из команд и сыграть с футболистами самарской команды.

Перед игрой приветственное слово произнес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он же нанес первый символический удар в этом матче. Все, кто прошел отбор получили футболки «Крыльев» со своим выбранным номером и фамилией. Еще четырех счастливчиков среди владельцев абонементов определили в день матча. Они смогли выполнить специальный челлендж и попасть в состав команд.

Вместе с болельщиками в игре приняли участие Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Данил Липовой, Никита Салтыков, Владимир Хубулов, Никита Хлусов, Даниил Веселов, а в один из моментов на поле вышел даже Сергей Корниленко. Игра прошла в дружеской обстановке и завершилась со счетом 2:2. В серии пенальти место в воротах одной из команд занял Владимир Хубулов, а сами одиннадцатиметровые нанесли все участники этого шоу-матча, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"