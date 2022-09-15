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Сергей Пиняев: Болельщики создали атмосферу, которая помогла победить "Зенит"

15 сентября 2022 12:40
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Сергей Пиняев: Болельщики создали атмосферу, которая помогла победить "Зенит"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев после матча 2-го группового этапа Фонбет Кубка России против "Зенита" (2:0) ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Невероятная игра, очень давно "Зенит" не выигрывали, что можешь сейчас сказать об игре, какие эмоции?

– Эмоции самые положительные! Получилось победить лидера чемпионата дома. Хочется отблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживали, создали такую атмосферу, при которой хочется побеждать. Также хочу поблагодарить Николая Юрьевича Ларина, который бросил все дела, приехал нас поддержать одним днем. Мы также будем его поддерживать.

– Ты сегодня вышел в стартовом составе, вернулся в него, как твое состояние сейчас? Когда будешь готов сыграть полный матч?

– Состояние отличное. Хочу за это отдельно отблагодарить моего реабилитолога – Илью Голенкова. Он сделал все, чтобы мое состояние было хорошим и я был готов больше, чем на тайм.

– У нас впереди "Ростов", понятно, что сейчас эмоции зашкаливают, но нужно вернуться в чемпионат. Что ждать от игры в Ростове?

– Будем стараться также победить, у нас не лучшее положение в турнирной таблице в чемпионате. Будем исправляться, чтобы победить ради наших болельщиков!

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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