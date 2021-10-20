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Сергей Корниленко: "Думаю, что не только результат, но и та игра, которую мы показываем, радуют болельщиков"
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Сергей Корниленко: "Думаю, что не только результат, но и та игра, которую мы показываем, радуют болельщиков"

20 октября 2021 22:02
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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко дал большое интервью клубной пресс-службе.

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко дал большое интервью клубной пресс-службе.

– Сергей Александрович, после окончания летней трансферной кампании прошло уже чуть больше месяца. Как оцените этот период и футболистов, которые пополнили "Крылья"?

– Летнее трансферное окно было очень тяжелым. Мы вышли в Премьер-лигу – это совсем другой уровень. К тому же, мы до конца не понимали нашу силу и наши возможности. Не понимали то, как мы будем выглядеть этими молодыми ребятами в Премьер-лиге. Самым сложным и самым главным было сохранить костях и лидеров команды, чтобы от нас никто не ушел. А также как минимум равноценно или с позиции силы заменить всех ребят, которые нас покинули. Точечно и максимально выгодно для клуба усилиться.

– По тем результатам, которые сейчас есть, можно ли сказать, что этот состав сейчас прогрессирует?

– Я считаю, турнирная таблица реально отражает положение дел. Это касается и нашей команды, и в чемпионате на данный момент. Если говорить о прогрессе, то, как мы играли первые три тура, где были три поражения и то, как мы играем сейчас – конечно, прогресс есть. Ребятам нужно было время почувствовать Премьер-лигу, почувствовать горечь поражений, давление. С каждой игрой мы показываем футбол лучше и лучше. Думаю, что не только результат, но и та игра, которую мы показываем, радуют болельщиков.

– Есть ли сейчас какие-то мысли о зимней трансферной кампании и ведется ли какая-то работа сейчас?

– Работа ведется всегда. Конечно, могут быть разные ситуации, различные трансферы. Надеемся, что их будет немного. Хотелось бы, чтобы работы в этом направлении было меньше. Постараемся сделать точечные усиления, а также сохранить наших лидеров.

– По молодежному футболу. Сейчас команда "Крыльев U-19" здорово выглядит, идет в лидерах М-лиги. Что можно сказать об этой команде?

– Я считаю, что было сделано правильное, стратегическое решение в этом году ограничиться только молодежкой. Потому что на данный момент и на данном этапе иметь еще одну команду, как "Крылья Советов-2", было бы неправильно. Мы собрали из двух академий одну команду, которая сейчас достойно нас представляет. Подписали сейчас контракты с 4-мя игроками. Многие из них уже тренируются с основным составом, когда уезжают сборники.

– Сейчас вы учитесь на тренерскую категорию PRO, в октябре был еще один учебный модуль. Что вам дает это обучение? Новые знания, новые знакомства?

– Каждый модуль дает что-то новое. Конечно, это развитие меня как и спортивного директора, как тренера. Не просто так я когда-то пошел получать PRO. У нас отличная группа, где все заслуженные люди, которые много лет уже трудятся, есть те, кто только начинают свою карьеру. Есть те, кто уже работают главными тренерами в Премьер-лиге и ФНЛ. Это громадный, большой опыт, много всего интересного. Много чего черпаешь из разговоров между собой. Делишься опытом, задаешь вопросы, дискуссии, много заданий заставляют коммуницировать между собой. Конечно, это большой опыт. В будущем мне это пригодится.

– Во всех матчах – и гостевых, и домашних – вы находитесь на тренерской скамейке. Что это дает вам, что дает команде? Ребята говорят, что это дает определенный заряд. А для вас как?

– Если честно, по-другому себя и не вижу на трибуне или в ложе. Я считаю, что я максимально интегрирован в команду, очень много времени провожу с главным тренером и тренерским штабом, общаюсь с игроками, присутствую на тренировках. Наверное, правильно когда спортивный директор находится на скамейке. Я знаю, что во многих европейских странах так и делается. Это совершенно нормальная практика. Также желание каждого спортивного директора. Кому где больше нравится находиться. Мне, например, больше нравится на скамейке, быть рядом с командой и тренерским штабом. Мой путь такой.

– Многие болельщики и эксперты говорят, что "Крылья" – новое, свежее дыхание в российском футболе. Молодые, русские парни, которые любят футбол и играть в атаку. Чувствуете ли вы, что сейчас происходит какой-то исторический момент. Тем более, что "Крылья" в прошлом сезоне заявили о себе, вернувшись в Премьер-лигу, выйдя в финал Кубка России?

– Наверное, исторический момент будет тогда, когда мы займем высокое место. Если в Самаре до сих пор вспоминают бронзу 2004-го года. Конечно, мы хотели бы этим составом добиться значимых успехов. О нас серьезно заговорили, когда был финал Кубка. На пути к финалу мы прошли команды Премьер-лиги. Но сейчас это уже история. Сейчас мы показываем интересный футбол, нас интересно смотреть, многие специалисты отмечают, что у нас молодая и интересная команда, которая играет в атаку. Наверное, да, это так. Я тоже общаюсь с различными экспертами. Часто слышу положительные отзывы о нашей команде. Наверное, не стоит забывать, что и внутри в клубе у нас все в порядке, мы хорошо работаем. Порядок на всех уровнях: и генеральный директор, и финансовая служба. Нет никаких проблем. Стоит отметить большое влияние губернатора Самарской области. Он всегда помнит о команде, всегда поддерживает, присутствует на всех матчах. Всегда чувствуешь его плечо рядом с командой. Это очень важно и дорого для нас.

– В прошлом сезоне провели свой прощальный матч, несмотря на то, что долгое время до этого не играли. Поддерживаете ли свою спортивную форму сейчас и играете ли в футбол?

– В футбол играть совершенно не хочется (улыбается). А вот спортивную форму поддерживаю. Но когда было трансферное окно, повторюсь, оно было тяжелым, не получалось в должной мере поддерживать. Сейчас немного больше времени. Стараюсь наверстать упущенное.

– То есть по футболу в качестве игрока пока не соскучились?

– На данный момент нет. Вообще. Пока ни разу не соскучился после прощального матча. Это была красивая точка. Все в жизни нужно делать вовремя.

– Как изменилось общение с болельщиками с тех пор, как вы были игроком, а сейчас стали спортивным директором. Стало ли иначе или все также теплое?

– Практически не изменилось. Все также узнают, подходят общаться, узнают, как дела в команде. С некоторыми хорошо общаемся. Ничего в этом плане не изменилось.

 

Фото:   ФК "КС"

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