Сергей Бабкин: Очень доволен результатом и командной игрой

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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин, впервые вышедший в стартовом составе в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против "Зенита" (2:0), подвел итоги игры.

– Прекрасная победа, твой дебют в стартовом составе! Какие эмоции, что можешь сказать об игре?

– Невероятные эмоции! Обыграли "Зенит", считаю, что по делу. Спасибо тренерскому штабу за доверие, поставили меня с первых минут. Я очень доволен командной игрой и результатом.

– За счет чего команда смогла так прибавить? Хорошо подготовились к "Зениту"?

– Не без этого. Показали сегодня хорошую организацию как в обороне, так и в атаке. Смогли дожать "Зенит".

– Что можешь сказать об атмосфере на сегодняшней игре?

– Болельщики молодцы, чувствовалась поддержка каждого из них, нас гнали вперед! Спасибо им за это.