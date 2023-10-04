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Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»

4 октября 2023 11:50
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Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»

Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат». Игра группы C пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:30 по мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Москва). Ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» набрали три очка и занимают четвёртое место в группе C. В свою очередь, «Ахмат» после аналогичного количества игр набрал четыре очка и располагается на третьей строчке, пишет Чемпионат.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встречи «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Теги: В центре внимания Крылья Советов Футбол

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