Сборная Самарской области успешно выступила на Первенстве ПФО по футболу среди девушек до 15 лет  

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В Ульяновске состоялось Первенство ПФО по футболу среди девушек до 15 лет.



Сборная Самарской области провела на турнире два матча, в которых одержала убедительные победы. В первой игре турнира против сборной Республики Татарстана команда 63 региона одержала волевую победу со счётом 6:1. На следующий день наш коллектив встречался со сборной Ульяновской области и победил «всухую» - 4:0.



Две победы позволили сборной Самарской области выиграть межрегиональный этап соревнований и завоевать право принять участие во Всероссийском финале, который состоится в июле.



По итогам соревнований лучшим бомбардиром стала Руслана Шешунова, а лучшим игроком турнира - Милана Герасимова.



За сборную Самарской области выступали футболистки «Меги-СГСПУ» и Академии «Крылья Советов», а также воспитанница футбольной команды «Юниор» из Новокуйбышевска.

Фото: минспорта СО