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Сборная Самарской области успешно выступила на Первенстве ПФО по футболу среди девушек до 15 лет  

15 июня 2021 14:51
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Две победы позволили сборной Самарской области выиграть межрегиональный этап соревнований и завоевать право принять участие во Всероссийском финале.

В Ульяновске состоялось Первенство ПФО по футболу среди девушек до 15 лет.

Сборная Самарской области провела на турнире два матча, в которых одержала убедительные победы. В первой игре турнира против сборной Республики Татарстана команда 63 региона одержала волевую победу со счётом 6:1. На следующий день наш коллектив встречался со сборной Ульяновской области и победил «всухую» - 4:0.

Две победы позволили сборной Самарской области выиграть межрегиональный этап соревнований и завоевать право принять участие во Всероссийском финале, который состоится в июле.

По итогам соревнований лучшим бомбардиром стала Руслана Шешунова, а лучшим игроком турнира - Милана Герасимова.

За сборную Самарской области выступали футболистки «Меги-СГСПУ» и Академии «Крылья Советов», а также воспитанница футбольной команды «Юниор» из Новокуйбышевска.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: девушки Первенство ПФО футбол

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