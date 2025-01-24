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Самара может принять важные футбольные матчи

24 января 2025 13:06
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Самара может принять важные футбольные матчи

В новом году Самара может принять сборную России по футболу на своем стадионе. Сейчас РФС выбирает площадки для проведения матчей. В список городов-претендентов также входят Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск и Сочи, — сообщает Матч ТВ.

Везде, кроме Краснодара, в 2018 году проходили матчи чемпионата мира по футболу. Во время мундиаля на самарском стадионе прошли шесть игр.

В 2024 году национальная футбольная сборная обыграла в товарищеских матчах пятерых соперников:

  • Сербию со счетом 4:0;

  • Белоруссию также со счетом 4:0;

  • Вьетнам со счетом 3:0;

  • Бруней со счетом 11:0;

  • Сирию со счетом 4:0.

Тем временем, самарские «Крылья Советов» находятся на учебно-тренировочном сборе в Турции. Одна команда уже отказалась играть с клубом: болгарские спортсмены заболели, пишет 63.ру.

Теги: Крылья Советов Футбол

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