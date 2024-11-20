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Розыгрыш автомобиля LADA Vesta от «Крыльев» и АВТОВАЗа состоится на матче с «Ахматом» 24 ноября.

Болельщикам, которые участвуют, необходимо подойти с 13:00 до 15:10 в зону гостеприимства А403 (4 этаж, трибуна А). Передайте представителю «Крыльев» не менее девяти программок, купленных с 11 августа по 24 ноября, с уникальными голограммами на странице о проведении розыгрыша.

Затем получите купон с уникальным порядковым номером, укажите контактный номер телефона и опустите его в лототрон.

Розыгрыш LADA Vesta состоится в перерыве матча. С победителем свяжется волонтер. Он проводит на футбольное поле, где состоится торжественное вручение ключей от автомобиля, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"