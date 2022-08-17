Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев проведет автограф-сессию на стадионе «Солидарность Самара Арена»

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В пятницу, 19 августа, футболисты «Крыльев Советов» проведут очередной домашний матч в новом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги на стадионе «Солидарность Самара Арена». В рамках 6-го тура соперником волжан станет воронежский клуб «Факел». Начало матча в 20:00.

Перед матчем полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев встретится с болельщиками самарской команды. Автограф- и фотосессия с Сергеем пройдет в зоне гостеприимства сектора А (А403) и начнется за 1,5 часа до начала матча – в 18:30. Там же пройдет фотовыставка «Крылья Советов – 80», на которой представлены кадры из клубной истории.

Напомним, что проход на стадион осуществляется по Карте болельщика, которую быстро и удобно оформить на портале «Госуслуги» или в офисах МФЦ. Современный сервис позволяет создать новый уровень комфорта на стадионах, а также совершенствует существующую систему безопасности на объектах спорта. Номер карты требуется при покупке билетов и абонементов, а также оформлении права доступа на стадион по аккредитации.

Для удобства болельщиков на прилегающей территории стадиона накануне и в день мачта будут работать временные центры МФЦ, специалисты которого принимают исключительно на оформление Карты болельщика. График работы, 18 августа, с 12.00 до 21.00 (Gate 3). В день матча, 19 августа, с 12.00 до 21.00 (Gate 2, Gate 3).

На сегодняшний день в Самарской области оформлено более 26 тысяч Карт болельщика. Для того, чтобы в любом офисе МФЦ Самарской области оформить карту необходим паспорт и свидетельство о рождении, если карта оформляется на ребенка. Напомним, что Карта болельщика обязательна для посещения матчей РПЛ на стадионах в 5 городах: Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи. Во второй половине футбольного сезона к новой пропускной системе присоединятся все клубы РПЛ.

При входе на матч достаточно отсканировать QR-код из личного кабинета портала «Госуслуги», не предъявляя дополнительных документов. Обращаем внимание! На случай, если батарея вашего смартфона разрядится, для беспрепятственного прохода на матч просьба при себе иметь распечатанный лист c QR-кодом купленного билета.