Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году активисты партии передают школьные наборы учащимся не только в России, но и на Донбассе и освобождённых территориях.
«Единая Россия» помогла подготовить уже более 50 тысяч школьников к 1 сентября в рамках акции «Собери ребёнка в школу»
Суд вынес ему приговор за кражу с дачных участков.
В Похвистнево "отсидевший" 20 лет мужчина вновь оказался за решеткой
Самолет стал пятым по счету бортом, оснащенным новыми двигателями НК-32 серии 02 с улучшенными характеристиками.
«ОДК-Кузнецов» поставила двигатели для пятого борта Ту-160М
Там же пройдет фотовыставка «Крылья Советов – 80», на которой представлены кадры из клубной истории. 
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев проведет автограф-сессию на стадионе «Солидарность Самара Арена»
Следствием выявлено 8 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, общая сумма полученных денежных средств составила более 228 тысяч рублей.
Бывший заместитель начальника ИК-5 ответит перед судом за получение взяток
Возбуждено уголовное дело.
В Челно-Вершинском районе лишенный прав мужчина вновь сел за руль пьяным
Расскажут, как связаны с нашим городом кинозвёзды Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Василий Шукшин, Елена Санаева, Ольга Остроумова и др.
Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»
Координатор партпроекта «Новая школа» Светлана Ильина убедилась, что образовательные учреждения сел Надеждино и Орловка примут учеников 1 сентября.
В Кошкинском районе проверили готовность школ к началу нового учебного года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.42
0.05
EUR 62.36
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«РКС-Самара»: начался сезон арбузов и огурцов в канализации
Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев проведет автограф-сессию на стадионе «Солидарность Самара Арена»

17 августа 2022 11:59
111
Там же пройдет фотовыставка «Крылья Советов – 80», на которой представлены кадры из клубной истории. 

В пятницу, 19 августа, футболисты «Крыльев Советов» проведут очередной домашний матч в новом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги на стадионе «Солидарность Самара Арена». В рамках 6-го тура соперником волжан станет воронежский клуб «Факел». Начало матча в 20:00.

Перед матчем полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев встретится с болельщиками самарской команды. Автограф- и фотосессия с Сергеем пройдет в зоне гостеприимства сектора А (А403) и начнется за 1,5 часа до начала матча – в 18:30. Там же пройдет фотовыставка «Крылья Советов – 80», на которой представлены кадры из клубной истории. 

Напомним, что проход на стадион осуществляется по Карте болельщика, которую быстро и удобно оформить на портале «Госуслуги» или в офисах МФЦ. Современный сервис позволяет создать новый уровень комфорта на стадионах, а также совершенствует существующую систему безопасности на объектах спорта. Номер карты требуется при покупке билетов и абонементов, а также оформлении права доступа на стадион по аккредитации. 

Для удобства болельщиков на прилегающей территории стадиона накануне и в день мачта будут работать временные центры МФЦ, специалисты которого принимают исключительно на оформление Карты болельщика. График работы, 18 августа, с 12.00 до 21.00 (Gate 3). В день матча, 19 августа, с 12.00 до 21.00 (Gate 2, Gate 3). 

На сегодняшний день в Самарской области оформлено более 26 тысяч Карт болельщика. Для того, чтобы в любом офисе МФЦ Самарской области оформить карту необходим паспорт и свидетельство о рождении, если карта оформляется на ребенка. Напомним, что Карта болельщика обязательна для посещения матчей РПЛ на стадионах в 5 городах: Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи. Во второй половине футбольного сезона к новой пропускной системе присоединятся все клубы РПЛ.

При входе на матч достаточно отсканировать QR-код из личного кабинета портала «Госуслуги», не предъявляя дополнительных документов. Обращаем внимание! На случай, если батарея вашего смартфона разрядится, для беспрепятственного прохода на матч просьба при себе иметь распечатанный лист c QR-кодом купленного билета.

 

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стали известны корзины Кубка России 2022/23 и даты матчей с 1 по 6-й туры.
12 августа 2022, 19:57
"Крылья Советов" попали во вторую корзину Кубка России
Стали известны корзины Кубка России 2022/23 и даты матчей с 1 по 6-й туры. Общество
1221
На матч против "Локомотива" отправились Денис Якуба и Фернандо Костанца, восстановившиеся от повреждений.
12 августа 2022, 19:36
"Крылья Советов" отправились в Москву
На матч против "Локомотива" отправились Денис Якуба и Фернандо Костанца, восстановившиеся от повреждений. Футбол в Самаре
1019
Игорь Осинькин: Нам не хватило реализации моментов
08 августа 2022, 12:55
Игорь Осинькин: Нам не хватило реализации моментов
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 4-го тура МИР РПЛ против "Динамо" (0:2). Футбол в Самаре
877
В центре внимания
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
436
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
4031
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
1036
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
873
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1372
Весь список