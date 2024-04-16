Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков – претендент на премию Golden Boy-2024

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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков вошел в число 100 претендентов на награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему футболисту года в Европе не старше 21 года. Салтыков расположился на 62-й строчке рейтинга, пообщает пресс-слжба ПФК "КС".

Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев также в числе претендентов на победу. Он занял в рейтинге - 78-е место. Главным претендентом на награду считается испанский нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль, передает ТАСС.

Рейтинг будет обновляться ежемесячно до вручения награды, которое состоится в октябре 2024 года.

Фото: пресс-слжба ПФК "КС"