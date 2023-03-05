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ПФК "Крылья" Советов" открывает продажу билетов на полуфинал Кубка с ЦСКА

5 марта 2023 19:42
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Стоимость билета – от 150 рублей.

ПФК "Крылья" Советов" открывает продажу билетов на матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА. Матч пройдет 15 марта на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 18:30 по самарскому времени.

Приобрести билеты можно онлайн, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила Спорта". Стоимость билета – от 150 рублей.

Для посещения матча НЕ потребуется персонифицированная карта болельщика.

В связи с этим купленный билет не будет приходить в личный кабинет на портале "Госуслуги". Владельцы абонементов на сезон 2022/23 проходят на матч по своим сезонным картам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого.

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого.

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого.

Тариф "Детский" со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Сила Спорта" и в день матча в кассах стадиона.

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Сила Спорта" и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2. Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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