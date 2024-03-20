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ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на матч с «Зенитом»

20 марта 2024 20:35
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Матч пройдет 30 марта на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 15:00 по самарскому времени.

ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на матч 22 тура МИР РПЛ против «Зенита». Матч пройдет 30 марта на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 15:00 по самарскому времени.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте или на Яндекс Афише, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль». Стоимость билетов от 300 рублей.

Для посещения матча требуется персонифицированная карта болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 10 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион без сопровождения взрослого по билету и документу, удостоверяющему личность, и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты по 100 рублей. Студентам для покупки билета надо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт. Такие билеты будут доступны на сектор D115, их можно приобрести только офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль».

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билета входит проход 1 сопровождающего.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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