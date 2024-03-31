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Осинькин: «Крылья» берут не так много очков у команд такого уровня, поэтому мы рады, что подарили зрителям интересный матч»

31 марта 2024 12:07
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Осинькин: «Крылья» берут не так много очков у команд такого уровня, поэтому мы рады, что подарили зрителям интересный матч»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги игры с «Зенитом», пишет Спортс.

Матч 22-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1. 

– Конечно, это очко в зачет. Мы не так много берем очков у команд уровня «Зенита», поэтому мы рады, что подарили зрителям интересный матч. Они должны быть довольны нашей самоотдачей и уровнем игры.

– Готовились к стандартам «Зенита»?

– Мы готовились к тем стандартам, которые видели в играх этого сезона, в том числе по нашим матчам. Но две команды из трех играли в зонную систему защиты, плюс «Зенит» настолько вариативен при стандартных положениях, что полностью быть готовым трудно.

Ни в одном матче не видели, чтобы семь футболистов шли в штрафную площадь. Угадать и подготовиться к такому нельзя, но уровень футболистов должен позволять реагировать на все изменения, которые соперник готовит.

– Быстрый гол повлиял на структуру игры?

– Конечно, когда мы ведем, когда быстро психологически вошли в игру на позитиве, это хорошо. Но достаточно быстро «Зенит» отыгрался и большую часть матча был ничейный счет, но положительный эффект всегда есть от таких вещей.

– Как оцените игру Орозко?

– Он долго не играл, был без практики. Мы не могли его встроить в игру, адаптировать, но ситуация в группе атаки обязывала ставить его на матч. Он провел неплохой первый тайм, но к необходимой интенсивности он пока не готов. Необязательные потери, хотя он стабильный в плане техники, отсюда не ранняя, но первая замена, которая была.

Соколов восстановился в плане здоровья, мы начинаем на него рассчитывать. Он очень молодой футболист, сейчас все будет зависеть от него. Ему нужно прибавлять в первую очередь в умении вести единоборства, потому что в работе с мячом он точно один из лучших в команде.

Попов – молодой футболист, у него совсем нет опыта игры в РПЛ, но он физически крепкий, хорошо играющий головой. На ситуацию, когда «Зенит» выпускал больших игроков, мы среагировали таким образом, – сказал Осинькин.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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