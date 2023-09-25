Очередным победителем квиза стал воспитанник школы футбола «Смена – Крылья Советов»

131

Перед матчем 9 тура МИР РПЛ «Крылья Советов» – «Сочи» на «Солидарность Самара Арене» болельщики могли принять участие в квизе на платформе MyQuiz и выиграть ценные призы от клуба.

Победителем викторины стал воспитанник школы футбола «Смена – Крылья Советов» Артём Кузнецов. Он ответил на большинство вопросов и потратил на это наименьшее количество времени. В перерыве матча он получил подарочный набор из рук полузащитника нашей команды Фернандо Костанцы.

Перед следующим домашним матчем, который пройдет 1 октября на «Солидарность Самара Арене» против «Спартака», все пришедшие также смогут поучаствовать в квизе и выиграть подарки, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"