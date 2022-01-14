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Никита Чернов: Хотел бы провести за "Крылья" игр 200-300

14 января 2022 12:55
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Никита Чернов: Хотел бы провести за "Крылья" игр 200-300

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов в интервью программе "Третий тайм" на телеканале "Матч Премьер" ответил на вопросы ведущего Дмитрия Дерунца. Публикуем основные тезисы, прозвучавшие в эфире, сообщается на сайте ФК.

О детстве и занятиях спортом

Я занимался многими видами спорта. И дзюдо было, и плаванье, и теннис. Но футбол был всегда в приоритете. Начал им заниматься с первого класса. Однако сначала я совмещал плаванье и футбол. За призовые места на соревнованиях мама давала мне 50 или 100 рублей. Приятный бонус.

О поддержке родителей

Именно мама повезла меня в Москву на просмотр в ЦСКА. Я потренировался, там были совершенно другие скорости, нежели в Волжском, я там не успевал даже голову поднять. На меня тренер кричал, но мама говорила, что понятное дело, что тут другие скорости, привыкай, все получится. После каждого матча мы созваниваемся. Даже после поражений, мне очень важно услышать мнение мамы. Она человек, который всегда говорит правду. Даже если я сыграл плохо, она мне скажет об этом. Мне важно услышать ее мнение, потом уже сам начинаю анализировать.

О выборе между ЦСКА и "Сатурном"

После просмотра в ЦСКА друзья нашей семьи предложили попробовать себя в "Сатурне". Я приехал туда, сыграл товарищескую игру, забил гол, заработал пенальти, отдал голевую передачу, мы победили со счетом 3:1. Тренер сразу согласился взять меня в "Сатурн". Но параллельно позвонили из ЦСКА и сказали, что готовы взять, но в интернате места не было. Но мама сказала, что так не пойдет. После ЦСКА взвесили все "за" и "против", после чего меня взяли в интернат.

О дружбе с Александром Головиным

Он приехал в интернат, увидели его, просмотрели, взяли в ЦСКА, сразу было видно, что он очень хороший игрок, техничный. Мы общались, находили общие темы. Два года подряд отдыхали вместе, ездили на горнолыжный курорт рядом с домом Саши. Там очень холодно, но оно того стоит. Головин – мастер сноуборда. Сейчас мы почти каждый день общаемся, играем вместе в компьютерные игры. Мне кажется, он очень сильно скучает по России.

О матче сборной России против Хорватии

Как и все, хотел видеть большее. Я думал, что Россия победит. Верил в это. Но не все получилось. У нас есть такое – пока мы не пропустим, то не побежим как надо. Я думаю, если бы пропустили пораньше, шансов на ничью было бы больше. Это наш менталитет. Сначала ты охраняешь счет, потом тебе забивают, и ты начинаешь из кожи вон лезть, чтобы исправить ситуацию.

 

О психологии защитников

Сложно сказать, что нужно защитникам, чтобы быть спокойнее. Наверное, нужно чаще повторять, что надо взять мяч под контроль, сделать передачу своему. Если это повторять каждый день, то у тебя это уже остается в подкорке. Сейчас в "Крыльях" почти нет матчей, в которых мы просто выбиваем мяч вперед. При этом играем и надежно, и просто, и ближнему. Наша игра мне очень симпатизирует. Думаю, окажись мы бы на месте сборной России, мы бы сыграли в более комбинационный футбол.

Нам Игорь Витальевич каждый день говорит, что нужно убирать определенные вещи из игры. Тот Чернов, который был 1,5 года назад и мог выбить мяч на 60 метров куда подальше, и тот Чернов, который сейчас – это две большие разницы. Нынешний Чернов отдаст пас на опорника. Здесь заслуга Игоря Осинькина

О работе Игоря Осинькина

Даже когда мы играли в ФНЛ, он всегда говорил, что с такой игрой мы будем на ведущих позициях в РПЛ. Даже с молодым составом, который толком не играл в Премьер-лиге. Если мы будем делать все то, о чем он просит нас на теории, то все будет хорошо. Это дает свои плоды, мы видим это на поле. Тренер нам внушил, что мы можем играть с любым соперником на равных. Мое дело – работать на тренировках и доказывать свою состоятельность, помогать ребятам. Очень важно в тренировочном процессе показывать высокий уровень сопротивления. Он всегда переносится в игру. Если никто не хочет тренироваться, то не получится обыграть "Зенит" или ЦСКА. Я, как человек, воспитанный в суровые армейские времена, не могу спокойно смотреть, когда кто-то не добегает.

Об игре "Крыльев" в Премьер-лиге

Где-то нам, наверное, повезло. В таких матчах, как с "Динамо", например, с "Краснодаром", с "Сочи". Но между тем были игры, как с "Уралом", когда пропустили на последних минутах, с ЦСКА, где мы пропустили на 75-й минуте, до этого от них же пропустили подряд после 80-й минуты. Где-то прибыло, где-то убыло.

Мы еще сами до конца не понимаем, на что способны. Нам нужно проанализировать это полугодие, понять, что мы можем играть от себя, а не от соперника. У нас мотивированные ребята, которые хотят доминировать всю игру.

О том, где себя видит через 5 лет

Вижу себя, во-первых, в сборной. Во-вторых, в "Крыльях". Хотелось бы за эту команду провести игр 200-300. Чтобы команда шла в лидирующей группе, чтобы был свой почерк. Хочу, чтобы стадион наполнялся.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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